Az egészségügyi közgazdász elmondta, az Egyesült Államok negyvennyolc államából jelezték a megbetegedéseket, amelyek közül tizennyolc halálos volt. Az esetek miatt újra előtérbe kerültek az e-cigaretta hatásait vizsgáló kutatások - tette hozzá.

Mostanra beigazolódott, nem igaz, hogy az e-cigaretta kevésbé ártalmas az egészségre, mint a hagyományos, és az is tény, hogy nem hatékony eszköze a dohányzásról való leszokásnak - hívta fel a figyelmet. Hasonló a helyzet az úgynevezett füstmentes dohánytermékekkel, ami azért probléma, mert ezeket is és az e-cigarettát is mind nagyobb arányban használják a fiatalok - tette hozzá.