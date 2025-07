Charlize Theron bevállalta: a hollywoodi sztárok titkos társkeresőkön keresnek egyéjszakás kalandokat

Úgy látszik, hogy az Oscar-díjas Charlize Theron köszöni szépen, nagyon jól érzi magát egyedülálló édesanyaként, és nem is vágyik párkapcsolatra, vagy arra, hogy a két gyereke nevelésébe bárki is beleszóljon. Erről maga a színésznő mesélt egy interjúban, ahol szóba kerültek a nem mindennapi randizási szokásai, és az is, hogy néhány héttel ezelőtt egy 23 évvel fiatalabb férfival gabalyodtak össze egy egyéjszakás kalandra. A Mad Max sztárja bevállalta azt is, hogy egy társkereső oldalon kezdett el pasikra vadászni.

Charlize Theron független édesanyaként kezdte újra a randizgatást, ám nem komoly kapcsolatot keres hanem izgalmat és kalandokat

Forrás: Getty Images

Charlize Theron titkos társkeresőkön cserkészi be az egyéjszakás kalandjait?

A színésznő a Call Her Daddy podcastben fejtette ki, hogy hogyan ismerkedik mostanában, és itt árulta el azt is, hogy a legutóbbi kalandját egy társkereső alkalmazásnak köszönheti, ahol egyébként több hollywoodi híresség is vadászik randikra vagy egyéjszakás kalandokra

Nemrég egy fantasztikus egyéjszakás kalandot éltem át egy 26 éves sráccal. K*b*sz*tt fantasztikus volt, olyan szexet éltem át, mint még soha életemben. A 20-as 30-as éveimben sem éreztem ilyet. Egy társkereső oldalon akadtunk össze, ez volt életem harmadik egyéjszakás kalandja, úgyhogy azt sem mondhatom, hogy olyan tapasztalt lennék ezen a téren. Ez az éjszaka izgalmas és felejthetetlen volt, de ennyi volt. Nem hiányzik most egy kapcsolat, és szerintem másnak sem hiányozna, ha olyan élethelyzetben lenne, mint én

- árulta el a beszélgetés során Charlize, akit a fantasztikus éjszakájához a Raya nevű app segített hozzá. Ez a társkereső alkalmazás nem teljesen olyan, mint a többi, ugyanis ide nem regisztrálhat bárki, ezért is szeretik a hollywoodi hírességek.

Szigorú kiválasztási folyamaton kell átesnie annak, aki ott akar kalandot keresgélni, és az alkalmazás meglehetősen privát.

Gyakran úgy jellemzik, mint a hírességek, a magas rangú személyek és a kreatív iparágban dolgozók számára készült appot.

Charlize Theron ettől függetlenül nem nagy rajongója az alkalmazásnak, viszont tagadhatatlan, hogy legalább egy fantasztikus éjszakát köszönhet az appnak. Arról persze nem adott ki információt, milyen hírességeket látott a társkeresőn még, és azt sem derült ki, hogy ki is az a férfi, akivel ő összejött. A kétgyermekes édesanya arról azonban beszélt, hogy hogyan tehetik a nők sokkal izgalmasabbá és kielégítőbbé a szexuális életüket:

A férfiak szerintem azokat a nőket kedvelik, akik magabiztosak és szókimondóak, mert ők az ágyban is ilyenek lesznek és nem csak a férfiak kedvében akarnak járni. Most gondolj bele, a legtöbb nő egész életében azért aggódik, hogy a partnerének jó-e. Helyette a nőknek azt kéne éreznie az ágyban, hogy: „A francba, mindjárt orgazmusom lesz.” Én azt ajánlom a nőknek, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy a másiknak mi tetszik, hanem a saját vágyaikat éljék ki. Ezáltal sokkal jobb orgazmusaik lesznek, és a szexpartnerüknek is tetszeni fog a látvány és az érzés, hogy élvezik velük a szexet. Az a baj, hogy én ezt a szabadságot csak a negyvenes éveimben találtam meg

- tette hozzá a színésznő. Charlize arról is beszélt, hogy amíg a gyerekei el nem költöznek tőle, addig nem akar új férfit a házában látni és nem is gondolkozik azon, milyen lenne újra párkapcsolatban élnie. Ezután arra terelődött a szó, hogy létezik egy titokzatos randi app, amelyet Hollywood-i sztárok használnak arra, hogy hétköznapi emberekkel ismerkedhessenek.

Ha vannak gyerekeid, akkor megkapod azt a szeretetet, amire szükséged van. Egy dolog hiányzik csak talán, a szex. Éppen ezért fent vagyok egy társkereső alkalmazáson, ahol civil férfiakkal ismerkedek. Nem vágyom már arra, hogy a filmvilágban dolgozó kollégákkal randizzak

- zárta sorait a színésznő.

A teljes beszélgetés angol nyelven itt tudjátok megtekinteni: