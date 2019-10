A ginkgo biloba számos jó hatást fejt ki az agyra: serkenti a véráramlást és a memóriát, továbbá pozitív hatással van depresszió esetén is, megnöveli az agysejtek energiaellátását, ezáltal éberebbé tesz. Sikeresen alkalmazták korai stádiumban lévő Alzheimer-betegeken is, most viszont egy újabb felfedezést tettek a kutatók.

A legújabb vizsgálatok szerint a ginkgo biloba a cukorbetegség elleni kezelésben is hatékony lehet. Egyelőre csak patkányokon végeztek kísérleteket, de nagyszerű eredménnyel.

A ginkgo segti az inzulintermelődésért felelős sejtek regenerációját, ezzel pedig közel normális szintre emeli a szervezet inzulin termelését. Jó hatással volt továbbá az antioxidáns-szintre is, ami szintén emelkedett. Az állatok a ginkgo mellett magnetizált vizet is kaptak, ami csökkentette a vércukorszintet, és a vérzsír értékeit is javította. A kutatók bizakodóak, de még sok vizsgálat áll előttük, hogy pontosan megértsék a ginkgo biloba és a cukorbetegség közötti hatásmechanizmusokat, és azt is látni kell, hogy az emberek esetében pontosan milyen eredmény várható.