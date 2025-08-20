Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda

Tényleg számít a szexuális partnerek száma? Egy új kutatás szerint nagyon is!

Csére Erik
2025.08.20.
A kutatók szerint nem a partnerek darabszáma számít, hanem hogy milyen gyakran cserélgeted őket. Az eredmény elég egyértelmű: sem a túl sok, sem a túl kevés szexpartner nem nyerő.

A Swansea Egyetem 11 országra kiterjedő kutatása szerint sokkal kevésbé számít, hány emberrel feküdtél le, mint az, hogy mikor és hogyan. A Science Advancesben megjelent tanulmány szerint a társadalom inkább azt értékeli, ha valaki a bulikorszak után stabilabb, nyugodtabb szakaszba lépett, mint azt, ha mindig is „makulátlan” volt. A lényeg: nem a szexuális partnerek számának mennyisége, hanem az időzítés és a háttérsztori.

szexuális partnerek száma számít
A szexuális partnerek számánál fontosabb, hogy milyen gyakran váltogatják az emberek.
Forrás: ullstein bild

A szexuális partnerek számánál többet számít a karakterfejlődés

Mind ismerjük a kínos kérdést: „Na és… hány emberrel feküdtél le?” A legtöbben ködösítenek, kamuznak valamit vagy épp hencegnek, amikor erről beszélnek – de a kutatás szerint valójában senki sem a darabszámra kíváncsi. A megítélés sokkal inkább azon múlik, hogy mennyire sűrűn cserélgeted a partnereidet. Egy lezárt vad korszak sokkal szimpatikusabb, mintha még mindig buliról bulira és ágyról ágyra járnál.

Mit mond a kutatás a szexuális partnerek számáról?

A kutatók több mint 5300 ember válaszát elemezték, és vizuális idővonalakon mutatták be a múltjukat. Az emberek akkor reagáltak a legpozitívabban, ha valaki épp a nyugodtabb, elkötelezett fázisában volt. Magyarul: mindenki jobban díjazza a stabilitást egy párkapcsolatban. A túl sok partner – főleg ha gyorsan követték egymást – mindkét nem szerint ugyanannyira számít vörös zászlónak.

Hány szexuális partner ideális?

A felmérésben résztvevőknek felették a kérdést, hogy szerintük hány szexpartner az ideális. A kutatók a következő adatokat kapták:

  • Férfiaknál: 4–5 partner, ebből 2–3 laza kapcsolat, első szex 18–20 év között.
  • Nőknél: 2–3 partner, 1–2 hosszabb távú, első szex 16–18 év között.
  • Aktivitásban: férfiaknál heti 4–5 szex + 3–4 maszturbálás, nőknél heti 3–4 szex + 2–3 maszturbálás a „normális”.

