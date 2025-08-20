A nyár legszebb manikűrje: a rózsavíz körömtrendről ősszel sem tudunk lemondani

A rózsavíz körömtrend olyan hatással van az emberre, mintha egy romantikus mesébe csöppenne – játékos, nőies és finom eleganciát sugároz. Pont az a légies, csajos energia, ami még hiányzik a nyár végéből.
Elsőre talán csak egy egyszerű pasztellrózsaszín irányzatnak tűnik, a rózsavíz körömtrend valójában az áttetsző, finom nőiességet sugalló árnyalatokat foglalja magába, amelyeket többféle technikával is el lehet készíteni. Legyen szó műkörömről vagy géllakkról, ez a stílus szinte minden formán érvényesül. Ha pedig kíváncsi vagy, hogyan teheted tartósabbá a körmöd, ebben a cikkünkben ehhez is találsz hasznos tippeket. A rózsavíz körömtrendet olyan világsztárok is követik, mint Ariana Grande, Sabrina Carpenter vagy Hailey Bieber.
Ez az áttetsző, szívecskés csoda tökéletes példa a rózsavíz körömtrend hangulatára. Csajos, játékos és végtelenül kreatív!
A klasszikus rövid rózsavízköröm, egyszerű de nagyszerű. Talán hasonlít kicsit a nude körmökhöz, csak egy finom, nőiesebb verzióban.
A rózsaszín franciamanikűr tökéletes passzol a ballet core vagy barbie core stílushoz - minden basic megjelenést új, szofisztikáltabb szintre emel.
A dusty pink körmök olyanok, mintha egy üveg pink limonádéban merültek volna el. Visszafogott csillogása tökéletes lehet azoknak, akik a minimalista stílust szeretik.
A rózsa árnyalatú chrome köröm igazi favoritnak számítanak a sztárok körében, egyszerű, megy mindenhez, de van benne egy kis extra. Mandulaformával tökéletes.
