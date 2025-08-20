Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda

A nyár legszebb manikűrje: a rózsavíz körömtrendről ősszel sem tudunk lemondani

Getty Image - Christopher Polk
műköröm körömtrend rózsavíz
Lágy, nőies és kifinomult – a rózsavíz körömtrend a legnagyobb kedvenc a nyár végén. Ez a visszafogott, elegáns dizájn műkörmön és géllakkon egyaránt gyönyörűen mutat - nem csoda, hogy pillanatok alatt beleszeret mindenki, aki kipróbálja.

A rózsavíz körömtrend olyan hatással van az emberre, mintha egy romantikus mesébe csöppenne – játékos, nőies és finom eleganciát sugároz. Pont az a légies, csajos energia, ami még hiányzik a nyár végéből. 

Arniana Grande rózsavíz köröm
Ariana Grande és a rózsavíz körömtrend
Forrás:  Getty Image

Elsőre talán csak egy egyszerű pasztellrózsaszín irányzatnak tűnik, a rózsavíz körömtrend valójában az áttetsző, finom nőiességet sugalló árnyalatokat foglalja magába, amelyeket többféle technikával is el lehet készíteni. Legyen szó műkörömről vagy géllakkról, ez a stílus szinte minden formán érvényesül. Ha pedig kíváncsi vagy, hogyan teheted tartósabbá a körmöd, ebben a cikkünkben ehhez is találsz hasznos tippeket. A rózsavíz körömtrendet olyan világsztárok is követik, mint Ariana Grande, Sabrina Carpenter vagy Hailey Bieber

Rózsavíz körömtrendek, amiket imádni fogsz

Ez az áttetsző, szívecskés csoda tökéletes példa a rózsavíz körömtrend hangulatára. Csajos, játékos és végtelenül kreatív!

Forrás: Instagram/ @nailedbycris

A klasszikus rövid rózsavízköröm, egyszerű de nagyszerű. Talán hasonlít kicsit a nude körmökhöz, csak egy finom, nőiesebb verzióban.

Forrás: Instagram/@nailladykarly

 A rózsaszín franciamanikűr tökéletes passzol a ballet core vagy barbie core stílushoz - minden basic megjelenést új, szofisztikáltabb szintre emel. 

Forrás: Instagram/@ellamila

A dusty pink körmök olyanok, mintha egy üveg pink limonádéban merültek volna el. Visszafogott csillogása tökéletes lehet azoknak, akik a minimalista stílust szeretik.

Forrás: Instagram mj nails pattaya

A rózsa árnyalatú chrome köröm igazi favoritnak számítanak a sztárok körében, egyszerű, megy mindenhez, de van benne egy kis extra. Mandulaformával tökéletes.

Forrás: Instagram/@shamixnails

 

Ez a retró körömtrend most visszatért – És a sztárok már rákattantak: Dua Lipa is ezt viseli

Az elmúlt egy hónapban olyan világsztárok, mint Dua Lipa és Hailey Biber is ugyanazt a manikűrt viselték, itt az ideje, hogy te is kipróbáld: a pöttyös körmök hódítanak.

Az olivazöld a legmenőbb körömszín most, így viselheted tökéletesen

Idén nagyot változtak a trendek a manikűrök terén. Ennél a körömszínnél nem lesz népszerűbb.

Nyári körömtrend: a vizesgyümi-körmök már a sztárokat is meghódították

Vidám, színes és igazán nyárias! Ez a nyári körömtrend friss, könnyed, mégis vonzza a tekinteteket. A sztárok már rá is kattantak, és most te is csatlakozhatsz!

 

