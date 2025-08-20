Lindsay Lohan smink nélküli fotókat posztolt magáról — A színésznő a képekkel reagált a plasztikai műtéteiről szóló pletykákra

A ma már 39 éves Lindsay Lohan, hogy eloszlassa az őt arcplasztikákkal vádolók kétségeit, megmutatta, hogy néz ki lefekvés előtt, pizsamában és smink nélküli arccal. A színésznő ragaszkodik hozz, hogy semmilyen plasztikai beavatkozást nem végeztek az arcán. Hogy ezt a megosztott fotók igazolják-e, azt mindenki döntse el maga.

Lindsay Lohant azzal vádolják, hogy plasztikai műtéteket végeztetett az arcán, és emiatt alig hasonlít önmagára

Forrás: ANADOLU

Rajongói szerint, Lindsay Lohan sminkkel és smink nélkül is gyönyörű

Lindsay Lohan a képaláírásban azt írta 16,1 millió követőjének: „Friss arc és irány az ágy!”

Közösségi médiás frissítése azután jelent meg, hogy Lohan korábban kijelentette, hogy soha semmilyen plasztikai műtéten nem esett át.

Bejegyzésére válaszul az egykori gyereksztár számos követője érdeklődött, milyen nem plasztikai beavatkozástól lesz ilyen szép egy ember bőre, ossza meg a szépségápolási rutinját, hogy mi a titka a pórusösszehúzásra és a faggyútermelés minimalizálására.

A színésznő kommentben nem válaszolt a követői kérdéseire. Azonban korábban a sztár elárulta, hogy fix arcápolási rutinja van, amit sosem hanyagol el, és hogy rendszeresen látogatja a bőrgyógyászát, aki segít neki, hogy a sminkkel terhelt bőre ragyogjon.