Napvilágot láttak Nick Jonas és Priyanka Chopra bizarr hálószobai titkai — A rajongók szerint a szokásai nem evilágiak

Nick Jonas elárulta, szerinte mi lehet és mit nem szabadna csinálni az ágyban, és azt is elmondta, neki és a feleségének, Priyanka Choprának milyen hálószobai szokásai vannak.

Nick Jonasnak és Priyanka Choprának a bizarr hálószobai titkair derült fény

Forrás: AFP

Nick Jonasnak sajátos véleménye van a hálószobai szokásokról

„Szerintem az ágy csak alvásra való” – jelentette ki Nic Jonas. „Nem ülök az ágyon, nem eszem az ágyon, nem olvasok könyvet az ágyon és nem nézek tévét... Nem tudom megtenni” — tette hozzá az énekes.

Nick, aki 2018-ban vette feleségül Priyanka Choprát, azzal magyarázta a kijelentését, hogy nem szereti, ha az ágy felmelegszik. „Melegvérű vagyok” – magyarázta.

Amikor arról kérdezték, hogy van-e tévé a hálószobájukban, és hogy hogyan néznek tévét együtt a feleségével, Nick Jonas bevallotta, hogy Priyanka az ágyból nézi a tévét, ő pedig mellette ül.

„Odahúzok egy széket, és leülök az ágy mellé” – ismerte el egy tévés interjúban Nick Jonas, mire a műsorvezető közölte vele, hogy ez őrültség. De nem csak ő akadt ki a sztár szokásán, néhány közösségi média felhasználó is megdöbbent a hozzáállásán, ami miatt feleségének egyedül kell feküdnie az ágyban. Mások azonban megvédték kedvencüket, mondván, a nyugodt pihenés titka, hogy az ágyat csak alvásra használjuk.

„Miért? Ez aranyos. Nem szeret napközben az ágyban ülni, de a lány közelében akar lenni. Mi ez, ha nem szerelem?” — írta egyikük. Egy másik felhasználó pedig azt mondta: „Szóval, mivel álmatlanságban szenvedek, az orvosom azt mondta, hogy soha ne nézzek ágyban tévét. Arra kell szoktatnod az agyadat, hogy az ágy az alvásra szolgál”. Ugyanezt támasztják alá a szakértői vélemények is.