Napvilágot láttak Nick Jonas és Priyanka Chopra bizarr hálószobai titkai — A rajongók szerint a szokásai nem evilágiak

Simon Péter
2025.08.20.
Lehet, hogy az énekes is csak ember, de a rajongói szerint a hálószobai szokásai abszolút nem evilágiak. Nick Jonas maga árulta el a véleményét arról, hogy mit szabad csinálni – és mit nem – az ágyban.

Nick Jonas elárulta, szerinte mi lehet és mit nem szabadna csinálni az ágyban, és azt is elmondta, neki és a feleségének, Priyanka Choprának milyen hálószobai szokásai vannak.

Indian actress Priyanka Chopra Jonas (R) and husband US singer-songwriter and actor Nick Jonas arrive for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Nick Jonasnak és Priyanka Choprának a bizarr hálószobai titkair derült fény
Forrás: AFP

Nick Jonasnak sajátos véleménye van a hálószobai szokásokról

 „Szerintem az ágy csak alvásra való” – jelentette ki Nic Jonas. „Nem ülök az ágyon, nem eszem az ágyon, nem olvasok könyvet az ágyon és nem nézek tévét... Nem tudom megtenni” — tette hozzá az énekes.

Nick, aki 2018-ban vette feleségül Priyanka Choprát, azzal magyarázta a kijelentését, hogy nem szereti, ha az ágy felmelegszik. „Melegvérű vagyok” – magyarázta.

Amikor arról kérdezték, hogy van-e tévé a hálószobájukban, és hogy hogyan néznek tévét együtt a feleségével, Nick Jonas bevallotta, hogy Priyanka az ágyból nézi a tévét, ő pedig mellette ül.

„Odahúzok egy széket, és leülök az ágy mellé” – ismerte el egy tévés interjúban Nick Jonas, mire a műsorvezető közölte vele, hogy ez őrültség. De nem csak ő akadt ki a sztár szokásán, néhány közösségi média felhasználó is megdöbbent a hozzáállásán, ami miatt feleségének egyedül kell feküdnie az ágyban. Mások azonban megvédték kedvencüket, mondván, a nyugodt pihenés titka, hogy az ágyat csak alvásra használjuk. 

„Miért? Ez aranyos. Nem szeret napközben az ágyban ülni, de a lány közelében akar lenni. Mi ez, ha nem szerelem?” — írta egyikük. Egy másik felhasználó pedig azt mondta: „Szóval, mivel álmatlanságban szenvedek, az orvosom azt mondta, hogy soha ne nézzek ágyban tévét. Arra kell szoktatnod az agyadat, hogy az ágy az alvásra szolgál”. Ugyanezt támasztják alá a szakértői vélemények is. 

