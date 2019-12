Laky Zsuzsi kislánya kórházban kötött ki: Facebookon számolt be róla.

Nem alakultak jól az ünnepek Laky Zsuzsi és családja számára. Az egykori szépségkirálynő kislánya, Luca ugyanis kórházban kötött ki asztmája miatt, erről a Facebookon számolt be Zsuzsi. "Sajnos nem úgy alakultak az ünnepek, kórházban kötöttünk ki megint.. de már javul az étvagya és a kedve is vele együtt! Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy az ország egyik legjobb gyermekosztályán vagyunk! Szeretném megköszönni mind az orvosok, mind a nővérek kiváló munkáját, emberi hozzáállását... a hitemet adták vissza! Engedjétek meg, hogy itt kívánjak nekik nagyon boldog Újévet, még akkor is ha szívből remélem hogy jövőre nem találkozunk! Köszönünk mindent" - írta Zsuzsi.