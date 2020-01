Remek hírről számoltak be Zente szülei a közösségi oldalon. Elárulták, hogy SMA-ban szenvedő kisfiuk immár arra is képes, hogy önállóan felüljön. Ráadásul nem is egyszer történt meg a dolog, hanem egymás után ötször. Az utolsót sikerült is videóra venniük.

„Nem klasszikus felülés, hiszen nem teljesen vízszintes felületről indítja a mozdulatot. Ez egy könnyített testhelyzet, de azt hiszem kezdetnek egészen fantasztikus!" – írták.