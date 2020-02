A hüvelyszárazság és az ezzel összefüggő fájdalmas szexuális aktus, vagy az emiatt visszatérő vaginális fertőzések rengeteg nő életét keserítik meg. A problémának számos oka van, de fontos tudni, hogy a tünetek mögött lelki okok is állhatnak.

Arra, hogy a hüvelyszárazság hátterében pszichés tényező áll, akkor kell leginkább gondolni, ha a probléma fizikális vagy hormonális eredetének lehetőségét az orvos kizárta. Ha ez megtörtént, érdemes átgondolni, mi lehet a bajok forrása. Lehet ez például párkapcsolati probléma, a szexuális érdeklődés hiánya, a tabuként kezelt szexualitás, esetleg korábbi trauma, például szexuális zaklatás vagy nemi erőszak.

A pszichés okokból eredő hüvelyszárazság miatt a nő gyakran egyáltalán nem kívánja a szexuális együttlétet. Tudni kell, a lélek akkor is hat a testre, ha mi nem vagyunk őszinték önmagunkhoz, és olyasmire akarjuk rávenni, amit nem tud a lelkünkkel összhangban teljesíteni. Ez egyébként sokszor nem tudatosul, a tünet hívja fel rá a figyelmet, tulajdonképpen még hálásak is lehetünk érte, hiszen segít rávilágítani a kapcsolatunk vagy a szexualitáshoz való hozzáállásunk problémáira, és még időben igénybe vehetünk szakszerű – például pszichológusi – segítséget.

Tudtad, hogy a tartós, vagy intenzív stressz is okozhat hüvelyszárazságot? A női hormonrendszer gyorsan reagál a feszültségre és szorongásra. Az ösztrogénhormon szintje a stresszes időszakokban jelentősen csökkenhet, ez pedig hüvelyszárazság kialakulásához vezethet.

A hüvelyszárazság miatt a behatolás során jelentkező fájdalmat, még ha lelki okai is vannak, síkosító gél használatával enyhíteni lehet ugyan, de a medencefenék izomzata ettől még nem lazul el, az alapvető kiváltó ok, a szorongás sem enyhül, az orgazmuskészség nem alakul ki, tehát az együttlét valószínűleg nem lesz örömteli és élvezetes. Így a legcélravezetőbb, hogy a krémek, gélek használata mellett kezdjünk el lelki szinten is dolgozni a problémán, hogy az megoldódjon.

Mi is az a hüvelyszárazság? Hüvelyszárazság esetén csökken a hüvely váladéktermelése, a nem kellően hidratált hüvelyhám érzékennyé válik, ami égő, feszülő érzést és irritációt okoz. Nemcsak a szexuális életben okozhat problémát, hanem a mindennapokban is állandó, kellemetlen diszkomfortérzéssel jár. Tartós hüvelyszárazság esetén bakteriális eredetű hüvelyfertőzés alakulhat ki, de akár vizelési panasz, hólyaghurut, véres vizelet is előfordulhat.