Magyar DJ pörgeti majd a lemezeket Jennifer Lopez koncertje előtt - Videó

Mindannyiunk kedvenc dívája, Jennifer Lopez nem mást választott a budapesti koncertje előzenekarának, mint Magyarország egyik kedvenc DJ-jét, Regán Lilit!

Forrás: Borsonline

A 27 éves lemezlovas, Regán Lili itthon és nemzetközi szinten is egyre nagyobb figyelmet kap, már több európai klubban is fellépett, most pedig nem kisebb névre melegíti be a közönséget, mint Jennifer Lopez, aki a magyar flashmobot is megosztotta közösségi oldalain.

Egyszerűen hihetetlen és elképesztő érzés, hogy Jennifer Lopez koncertje előtt léphetek színpadra! Nagyon megtisztelő, hogy a Green Stage Production rám bízta ezt a lehetőséget, mindent bele fogok adni, hogy már az első pillanatban felpörgessem a hangulatot! Biztos, hogy felejthetetlen este lesz, amire mindannyian emlékezni fogunk!

- idézi a DJ-t a Bors.

A vasárnapi MVM Dome-os koncert az év egyik legjobban várt eseménye, hónapok óta JLo-lázban ég az egész ország!