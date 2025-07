Ahogy vezetsz, megmutatja, milyen vagy valójában az ágyban

Nagyon sok apró szokásod árulkodhat arról, hogy milyen a személyiséged, és ezzel együtt arról is, hogy hogyan viselkedsz intim helyzetekben. Ezt például egy olyan hétköznapi cselekvés mutatja meg, mint az autóvezetés.

Az autóvezetési stílusod árulkodik arról, hogy milyen vagy az ágyban

Nem mindegy, hogy hogyan fogod

Egy párkapcsolati szakértő szerint az emberek autóvezetés során tanúsított tudatalatti viselkedése megmutatja azt, hogyan működnek az ágyban - írja a Vice. Az, hogy hogyan kontrollálod az autódat, azaz, hogy hogyan fogod a kormányt, meghatározza azt is, milyen stílusban irányítasz az együttléteid során. Szerinte a kormányzás is teljesen automatikussá válik egy idő után, a tudatalatti irányít, ahogy azt is, miket művelsz az ágyban, vagyis az autóvezetési stílusból következtetni lehet arra, milyen is vagy intim helyzetben. A szakember 6 típust határozott meg.

A 6 meghatározó autóvezetési stílus

10 óra - 2 óra

A 10 óra-2 óra kormányfogás hívei az igazi szabálykövetők. Ha így vezetsz, akkor egy földhözragadt, kiszámíthatóbb szerető lehetsz az elmélet szerint. Nem azt jelenti, hogy unalmas vagy, csak az ágyban előre eltervezett szokások szerint működhetsz, és szívesen átadod az irányítást inkább a másik félnek.

Egy kéz a kormányon

Az egykezes, alacsony fogást alkalmazók az igazán magabiztos 'főnökök'. Ha ebbe a csapatba tartozol, és ágytornára kerül a sor, akkor laza dominanciával irányítod az eseményeket. Kezdeményezel, akár új dolgokat is javasolsz, amikor szenvedélyessé válik a helyzet.

Mindkét kéz a kormányon

A mindkét kézzel alacsonyan navigálók a kalandorok. Ha neked is ez a stílusod, akkor igazán odaadó szerető vagy, abban leled az örömöd, ha partnerednek is jó. Egyszerűen csak élvezed, ahogy egybeolvadtok a pároddal.

Tenyérrel irányít

Azok, akik a tenyerüket a kormány tetejére helyezik, és úgy vezetik a kocsijukat, a lelkes tanulók. Ha te is ez a lendületes diák vagy, akkor szívesen tanulsz a hálószobában is. Akár meg is kérdezed, hogy jól csinálod-e az intim trükköket, vagy szívesen sajátítasz el újfajta technikákat.

Ujjbegyekkel kormányoz

Akik, csak az ujjbegyeikkel fogják meg a kormányt, ők a flörtölők táborát erősítik. Ha 'ujjbegyes' vagy, akkor azt élvezed igazán, ha meggyújthatod a vágy szikráját. Egy simítással, egy kacér mosollyal. Az előjátékot szereted a leginkább.

A görcsösen szorongatók

Végezetül a listában az utolsó, a kormányszorongatók csoportja. Ha te is úgy szorítod néha a kormányt, hogy a vér is kimegy a kezeidből, akkor minden beleadsz, ha a hancúrozásról van szó, tökéletes a fókuszod, és óriási intenzitással veted rá magad a másik félre.