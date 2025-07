Azt talán te is tudod, hogy egy rémálom, pláne, ha visszatérő, rendkívüli módon tönkreteheti az éjszakádat és még akár a reggeledet is. Egy új tanulmány szerint egy ilyen álom az egészségedre is komoly hatással lehet.

Rémálom kínoz? A halálba is kergethetnek az éjszakáid szörnyei

Forrás: Shutterstock

Mit okoz egy rémálom?

Természetes, hogy egy-egy rémálom után kimerültnek érzed magad, ennak az az oka, hogy a kutatók szerint ilyenkor az agy nem mindig képes különbséget tenni aközött, hogy valóban történt-e valami ijesztő veled, vagy csak az álomvilágban játszódott le az esemény. Egy friss klinikai vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy azok, akik rendszeresen szenvednek rémálmoktól, nagyobb eséllyel halnak meg 70 éves koruk előtt, mint azok, akik ritkán vagy soha nem tapasztalnak ilyen álomzavarokat. Ha például egy szörny üldöz álmunkban, a testünk olyan intenzív stresszreakciót él át, amit ébrenlét alatt szinte soha – vagy csak nagyon ritkán – tapasztalnánk meg. Az ismétlődő rémálmok hosszú távon alvászavarhoz vezethetnek, és jelentősen megemelhetik a szervezet kortizolszintjét. Ez a stresszhormon nemcsak az alvás minőségét rontja, de lerövidítheti annak időtartamát is, ami végső soron megzavarja a sejtregenerációs folyamatokat – így gyorsítva az öregedést. A tudósok a vizsgálatok során a résztvevők ún. telomerjeit is megfigyelték – ezek a kromoszómák végén található kis védősapkák, amelyek az életkor előrehaladtával fokozatosan rövidülnek. A kutatók megállapították, hogy azoknak, akik gyakran riadnak fel rémálmok miatt, lényegesen rövidebb telomerjeik voltak, mint azoknak, akik nyugodtan alszanak éjszakánként. Ennek alapján arra jutottak, hogy a gyakori rémálmok akár 40 százalékkal is növelhetik a korai halálozás kockázatát.

A rossz hír: ehhez a negatív folyamathoz már az is elég lehet, ha havonta csupán egyszer rémülten riadsz fel egy különösen nyugtalanító álomból.

Miért alakulnak ki az ilyen álmok?

Az orvosi vélemények szerint a leggyakrabban akkor alakul ki rémálom, ha gyakran stresszelsz, szorongsz vagy valamilyen olyan trauma ért, amit még nem dolgoztál fel. Bizonyos gyógyszerektől is lehetnek rémálmaid, de ha dohányzol, alkoholt fogyasztasz, vagy keveset mozogsz, akkor még nagyobb veszély fenyeget.