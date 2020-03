Munka, gyereknevelés, közlekedés, anyagiak - csak néhány a stresszes élethelyzetek közül, amikkel naponta meg kell küzdenünk. A túl sok stressz azonban hosszú távon komoly következményeket vonhat maga után, ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, programokat, amikkel nyugodtabbá tehetjük a hétköznapjainkat.

Hobbi

Találj olyan elfoglaltságot, ami a mindennapok rohanásából néhány órára segít kiszakadni. Legyen az csoportos edzés, tánc, festő kurzus vagy jóga, a lényeg, hogy örömödet leld benne és feltöltsön energiával. Keress olyan hobbit, amit jól eső érzéssel várhatsz a nehezebb, stresszesebb napokon, és ami ezáltal segít könnyedebben vennedi az akadályokat.

Lazulj el

Egy fárasztó nap végén mindenképpen időt kell szakítani arra, hogy testünk és idegrendszerünk is ellazulhasson. Mindenkit más lazít le, éppen ezért figyeljünk oda magunkra, és keressük meg, mi űzheti el a nap végén a stresszt belőlünk. Egy jó könyv egy pohár borral, beszélgetés a barátokkal vagy egy forró fürdő illóolajokkal tökéletes megoldás lehet, és akár minden este beiktatható.

Elalvás előtt

Egy stresszesebb nap után az elalvás is nehezen megy. Ha pedig nem pihenjük ki magunkat, fáradtan ébredünk, a következő napunk is a stressz jegyében fog telni. Ha a fent említett ötletekre nincs időnk, akkor elalvás előtt végezzünk el egy gyakorlatot: lefekvés után közvetlenül gondoljuk végig, mi volt a napunk stressz-forrása, és tegyük bele egy képzeletbeli dobozba, majd csukjuk rá a képzeletbeli tetejét. Ha ezzel megvagyunk, vegyük sorra azokat a történéseket is, amiktől jó kedvünk volt és amik feltöltöttek minket. Ezeket képzeljük el újra, engedjük, hogy átjárjon minket az ehhez kapcsolódó jó érzés. Képzeljük el, hogy a reggel és a másnap jókedvűen és stressz mentesen fog zajlani. Ha ezt megtesszük, a zavaró gondolatok eltűnnek és az álom is hamarabb megtalál minket.

Mozgás!

A rendszeres sport bizonyítottan jó hatással van az idegrendszerre. A mozgás csökkenti a szervezet kortizol szintjét, mellette pedig feltölt energiával, és növeli a szerotoninszintet, ezáltal segít a szorongás és a depresszió leküzdésében is.

Mindegy milyen mozgásformát választasz, legyen az edzőtermi testformálás vagy futás a szabadban, a lényeg, hogy jól átmozgasd magad és elfáradj tőle. Mozogj rendszeresen és sokkal nyugodtabb leszel!