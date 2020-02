"Az igazság az, hogy ez fájdalommal is jár, ami elég kellemetlen. Bal kezemen a kisujjamat nem tudtam a többivel együtt kinyitni, ezt oldották meg egy kisebb műtéttel. Hiába az ember nem használja a bal kisujját semmire, egy idő után zavaró, hogy nem tudja kinyújtani" – nyilatkozta a Vasárnapi BlikknekGergely Róbert.

"Pattanó ujjnak hívják, ami azt jelenti, hogy az idegek beszűkülnek, emiatt nem működik jól. Nem ez volt az első ilyen élményem, sajnos már negyedszerre műtötték a kezemet ugyanezzel a problémával, csak másik ujjamat. Én az a típus vagyok, aki hamar felkeresi az orvosát, mert úgy vagyok vele, jobb időben a végére járni, mi a probléma. Szerencsém van, mert az orvosom jó barátom is, akiben teljesen megbízom. Kérdeztem tőle, megelőzhető-e ez a betegség akár életmódváltással, de azt mondta, sajnos nem. Egyes embereknek hajlama van erre a pattanó ujjra, nekem pechem van, és tenni sem tudok ellene" – tette hozzá a színész, akit a baleseti sebészeten láttak el.

"Úgy voltam vele, hogy csináljuk meg most a műtétet, mert hamarosan bemutatóm lesz. A munkámat el tudom látni így is, most is zajlik a próbafolyamat, de nem szeretnék március 19-én kötéssel a kezemen a közönség elé állni" – mondta el.