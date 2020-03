Vitányi Juditnál négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak pajzsmirigy-alulműködést, egy évvel ezelőtt pedig inzulinrezisztenciát. Nehéz időszakon van túl, állandóan orvosi konzultációkra járt, a szakemberek kísérletezgettek, melyik orvosság lenne számára a legmegfelelőbb. Hol hízott, hol fogyott, jelenleg, miután megtalálták a megoldást, 12 kilóval mutat kevesebbet a mérleg, mint korábban.

„Volt gyógyszer, amitől nem javultak az eredményeim. Aztán volt olyan is, amelyiktől híztam. Ráadásul nem is keveset, egy hónap alatt négy-öt kilót. Ebbe szinte belebetegedtem, mert közben semmin nem változtattam. Tartottam a diétát, sőt, még többet is sportoltam, mert annyira zavart ez az egész. Nem gondoltam egyből arra, hogy esetleg a gyógyszer a rossz. Tehát megint váltottunk, és a lelkemre kötötte az orvos, hogy ne vigyem a sportot sem túlzásba, mert éppen az ellenkezőjét érem csak el vele, mint amire számítok. (...) November körül találtuk meg, ami rám hatással van, végre. Sokkal jobban is érzem magam. Mindent helyre is hozott, ez már látszik a véreredményből is" - nyilatkozta a Ripostnak.