Miután Magyarországon is kihirdették a veszélyhelyzetet, jobb számba venni, mi mindent tehetünk saját és embertársaink érdekében a koronavírus terjedésének megállításával kapcsolatban.

Eljött az idő, amikor el kell gondolkodnunk azon, hogyan óvhatjuk meg magunkat és a környezetünket, és ideje szigorúan betartani az előírásokat. Ami a legfontosabb, és cseppet sem elhanyagolható: a rendszeres kézmosás. Fontos, hogy ne köhögjünk és tüsszögjünk a levegőbe, tegyük oda a kezünket, vagy egy tiszta papírzsebkendőt, amit utána rögtön a szemétbe dobunk. Ne piszkáljuk az arcunkat, a szemünket és a szánkat, és próbáljuk meg minimalizálni a fizikai érintkezést.

A COVID-19 vírus cseppfertőzéssel és testi érintkezéssel terjed, úgy tűnik azonban, hogy nem ússzuk meg ennyivel: a vírus levegőben és tárgyak felszínén is túlél egy ideig. A Princeton Egyetem tesztjei szerint a vírus három óráig képes túlélni a levegőben, tárgyak felszínéhez tapadva pedig akár három napig is. A vírus remekül megtapad a rozsdamentes acélon és a műanyagon, de egy egyszerű kartondobozon is életképes marad.

A rettegett koronavírus rendkívül ellenálló, de amint fertőtlenítő szerrel érintkezik, elpusztul. Nem kell extravagáns fertőtlenítőszerre gondolni, tökéletesen megteszi az, amit eddig használtál.

A vírus terjedése miatt hívják fel a figyelmet arra, hogy felmosáshoz és takarításhoz is használjunk fertőtlenítő tisztítószert. Érdemes a ruháinkat is magasabb hőfokon mosni - ez legalább 40 fokos mosást jelent - és rendszeresen, naponta többször szellőztetni. -írja a nymag.

Ide kattinva elolvashatod, hogy védekezhetünk még a koronavírus ellen.