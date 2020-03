Sokként érte az úszósportot, amikor Kapás Bogi bejelentette , pozitív lett a koronavírus tesztje. Őt nem sokkal Kozma Dominik követte, ekkor már sejthető volt, hogy többen is érintettek lesznek az ügyben. Horváth Dávid, aki a decemberi rövidpályás Eb-n ezüstérmes lett vegyes váltóban, exkluzív interjút adott a Life.hu-nak, miután kiderült, ő is elkapta a vírust.

A Kőbánya SC mellúszója, Horváth Dávid rögtön megerősítette: nincsenek tünetei, jól van, a tesztelés eredménye mutatta ki a vírust, amit nem a fizikai rosszullét miatt végeztek el nála. Ugyanúgy vagyok, mint bármikor máskor, remélem nem fog megváltozni ez az állapot - kezdte Dávid, aki elmondta, március 13-án jöttek haza a thaiföldi edzőtáborból, és közel két héttel később, március 26-án lett pozitív a tesztje.

16-án, hétfőn volt edzésünk, akkor még nyitva voltak az uszodák, mivel ezek csak kedden zártak be. Ekkor még úgy volt, lesz edzőtábor is, de csak a lakás és az uszoda között mozoghatnak a versenyzők. Az edzőtáborban való szereplés feltétele az volt, hogy két negatív tesztet kell bemutatni - Dávid tesztje 23-án negatív lett, 26-án viszont már pozitív eredményt kapott, így esetében 2 hét karantént rendeltek el.

130 dupla tesztet rendelt az úszószövetség saját költségére, annak érdekében, hogy az úszók folytathassák az edzéseket.

Mivel Moszkván keresztül jöttünk a thaiföldi edzőtáborból, így nem köteleztek minket automatikusan karanténra hazaérkezést követően, de az sem bizonyosodott be, hogy ott kaptuk volna el a vírust - emlékezett vissza az úszó.

A csapatorvosuk szerint kell egy bizonyos vírusmennyiség, amit már kimutat a teszt, ezért is fordulhatott elő, hogy először negatív lett az eredményük. Az úszókat nem kórházban, hanem a Duna Arénához települt mobil laborban vizsgálták.

Feltehetően így az Eb-t sem fogják idén megtartani, mivel a világon alig van, aki tud edzeni. Hónapok esnek ki a felkészülésből - tette hozzá Dávid, aki azt is elmondta, megpróbál nem rástresszelni a bajra, mert még a végén bebeszéli magának a tüneteket.

Figyelek, és ha változás lesz, hívom az orvost. Nem köhögök, nincs lázam, nincs bedugulva az orrom. Hamarosan jönnek a rendőrök és kiragasztják a karantént jelző piros cetlit.

Kozma Dominik és Kapás Bogi is kiposztolta közösségi oldalára, hogy pozitív lett a tesztjük, viszont az úszó a Life.hu-nak kiemelte, bár Bogival volt együtt edzéseken, Dominkkal nem találkoztak, így egymástól függetlenül kapták el a betegséget. A mellúszó C- és D-vitamint szed immunerősítőként, valamint fontosnak tartja, hogy tényleg mindenki maradjon otthon, mert ők a legjobb példái annak, hogy tünetmentesen is lehet továbbadni a vírust.