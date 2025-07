Több millió rajongó döbbent meg világszerte: nem is létezik a banda, amiért odavannak

Ha meghallod az új rockbanda a The Velvet Sundown albumát, szinte érzed benne a tökéletességet. Lágy dallamok, egyedi csengésű zene, megnyugtató gitárjáték, dögösen rekedtes, de olykor Maroon 5 hangmagasságot idéző énekhang. Mintha túl szép lenne, hogy igaz legyen.

A csapat csak úgy ontotta magából a sok zenét, és az Instagramjuk szerint már koncerteztek is

Forrás: Instagram/thevelvetsundownband

Egy hónap alatt világsiker

A négy srácból álló együttes június 5-én tört be a piacra a bemutatkozó 13 dalt tartalmazó albumával. A zenék elsősorban a 60-as évek könnyed rockzenéjét idézik, de mégis modern köntösben.

Az album egy hónap alatt elérte az egymilliós hallgatottságot a Spotify-on. Két hét után már érkezett a második album is. Ezután a csapat meg is mutatta magát, feltehetően sok kiváncsi női rajongót érdekelt már, hogy hogy nézhet ki a szívdöglesztő hangú énekes. A banda júniusban létrehozta az Instagram-oldalát is, ahol a fiúkról láthatsz képeket stúdiómunka közben, de a közös kikapcsolódásaikat is megosztották.

A négy srác igazi jó barátnak tűnik, akik sok időt töltenek együtt a zeneszerzés mellett

Forrás: Instagram/thevelvetsundownband

Egy valami lett azonnal gyanús a követők számára, hogy a képeken erőteljesen látszik, hogy a mesterséges intelligencia alkotta őket. Persze feltehetően a rajongók úgy voltak vele, hogy biztos csak humoros pasik, akik átdolgozták a fotóikat az AI-jal.

A megdöbbentő bejelentés a zenekarról

Pár nappal ezelőtt azonnal minden tisztázódott. Megjött a bejelentés a Spotifyon: a banda nem létezik, vagyis az album egy emberi irányítás alatt létrehozott AI-zene. Azonnal beindultak a zenei producerek a közösségi médiában, és most azt találgatják, és elemzik, hogyan sikerült ezeket az albumokat összehozni. Arról nincs információ, és továbbra is rejtély, hogy ki vagy kik állnak a projekt hátterében. A titokzatos emberi irányítók annyit fűztek hozzá, hogy a céljuk az volt, hogy provokáljanak, és hogy görbe tükröt tartsanak a társadalom számára, valamint, hogy megkérdőjelezzék a zene jövőjét a mesterséges intelligencia betörésével - írja a New York Post.

Az utóhatás

A rockzenekar nem áll le, hamarosan érkezik a harmadik albumuk. A rajongók nem csalódtak, és volt, akik viccesnek találták az ötletet, és a kommentekben már a 0-1 számokból álló programnyelven írnak véleményeket. Sokakat pedig egyáltalán nem érdekel, hogy AI áll a zenék mögött, mert ők egyszerűen csak szeretik ezt a stílust. Akiket foglalkoztathat a nagy bejelentés, az a Spotify és a Youtube platformok lehetnek. A Youtube hamarosan szigorít, és nem engedi a jogdíjakból vagy a hirdetésekből származó bevételszerzést a mesterséges intelligencia alapú zenei produkcióknak.