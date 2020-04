Elképesztő sportkarrier áll Monspart Sarolta mögött: Tájfutóként 34-szer szerzett magyar bajnoki címet, egyszer pedig világbajnok első helyezett lett. Sífutóként is kiemelkedő eredményeket ért el, hatszor lett magyar bajnok. Az utóbbi években azonban sajnos komoly betegséggel kell szembenéznie, rákot diagnosztizáltak nála. Három kemoterápia sorozatot kapott, ami nagyon megviselte a szervezetét, ezért kérte orvosát, keressenek más megoldást, így áttértek a gyógyszeres kezelésre. Szerencsére ettől sokkal jobban érzi magát.



Saroltának óriási erőt ad a gyógyuláshoz az is, hogy jelölték a Nemzet Sportolója címre.

„Különös fintora a sorsnak, hogy én, aki egész életemben az egészségmegőrzés egyik élharcosa voltam, három éve harcolok a rákkal... Jelenleg jól vagyok, amihez nagyban hozzájárul, hogy engem jelöltek a Nemzet Sportolója címre. Ez hatalmas megtiszteltetés, hiszen nem gondoltam volna, hogy erre egy olyan sportolót is érdemesnek találhatnak, aki nem olimpiai sportágban ért el sikereket. Minden esetre nagyon boldog vagyok, és ez a boldogságérzet sokat javított a fizikai állapotomon is" – mesélte a Ripostnak.

A karantént otthon tölti férjével, aki mindenben segíti őt. Egyáltalán nem unatkoznak, mindketten dolgoznak is, Saroltának sok a teendője az általa alapított Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatával.