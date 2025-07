Michael Douglas 60 éve Hollywoodban: íme, az 5 kedvenc filmünk a visszavonult színésztől

Bár már 2010-ben úgy tűnt, hogy negyedik stádiumú rákos megbetegedése után visszavonul a színészettől Michael Douglas, szerencsére még jó pár évig a vásznon maradt a felépülése után. Végül saját bevallása szerint 2022-ben döntötte el, hogy több felkérésre nem mond igent, és nyugodtan fogja élvezi a nyugdíjas éveit. A világsztár a héten egy pódiumbeszélgetés során osztotta meg, hogy lezártnak tekinti a 60 éves karrierjét.

Michael Douglas visszavonult, ám a felejthetetlen filmjei örökre velünk maradnak

Forrás: Getty Images Europe

Michael Douglas hétfőn a Karlovy Vary Filmfesztiválon hozta nyilvánosságra visszavonulását:

2022 óta nem forgattam. Rájöttem, hogy abba kell hagynom. Közel 60 évig keményen dolgoztam, és nem akartam azok közé tartozni, akik egy forgatáson haltak meg. Nem áll szándékomban visszatérni.

- szögezte le a filmsztár, aki elárulta azt is, hogy most már kizárólag forgatókönyvírással, és a felesége, Catherine Zeta-Jones karrierjének igazgatásával akar foglalkozni. A visszavonulás apropóján összeszedtük a színész 5 olyan alkotást, amely véleményünk szerint versenyben van Michael Douglas legjobb filmjeinek első helyézésért.

Szerelmes elnöktől egészen a sivatagi akcióhősig: Michael Douglas minden volt a karrierje során

Következzék Michael Douglas 5 legjobb filmje a mi értékelésünk alapján:

Szerelem a Fehér Házban (1995)

Michael Douglas és Annette Bening között a kémia szinte kézzel fogható volt ebben a romantikus filmben, amelyben az amerikai elnök belehabarodik egy környezetvédelmi aktivistába, miközben javában zajlik a választási kampány. Az elnök politikai ellenfelei pedig mindent megtesznek, hogy a tiltott románc tönkretegye a kormányfő karrierjét.

Kevesen tudják, de az Amerikai Filmintézet a világ 100 legjobb romantikus filmjeinek listáján a 75. helyre tette a Szerelem a Fehér Házban című filmet. Emellett több egymástól független kritikusi lap is a harmadik leghitelesebb elnökként tartja számon Michael Douglas alakítását.

Játsz/Ma (1997)

Michael Douglas nem csak a szerelmes filmek szépfiúját játszotta el hitelesen, tökéletesen alakított komolyabb szerepeket is, úgy mint az Játsz/Ma című film főszereplőjét. Ebben az alkotásban egy gazdag és unott bankár különleges születésnapi ajándékot kap a rég nem látott, mindig rosszban sántikáló testvérétől. Egy titokzatos játéklehetőséget, ami később véresen komolynak bizonyul. Nem ismerős, Squid Game-rajongók? A múltban is készült már rengeteg, a szabadulószobák élményére és hangulatára építő film, amelyek közül kiemelkedő alkotás a Játsz/Ma. Egy végtelenül fordulatos thriller, amely a képernyőhöz szögezi a nézőt.

A Smaragd románca (1984)

Hogyan is hiányozhatna erről a listáról Michael Douglas talán legismertebb filmje, a romantikus-kalandfilmek királya, A smaragd románca. Egy sivatagon, égen, földön és vízen is keresztül rohanó kaland, amely rengeteg izgalmat és jó poént is tartalmaz. Egy eltévedő regényírónő, egy sármos idegenvezető és egy rejtélyes drágakő, mi kellhet még a sikerhez? Mondjuk egy esernyővel sétálgató fura figura, aki bármelyik Rejtő Jenő regény hasábján elférne, meg egy háborús konfliktus.

Elemi ösztön (1992)

Bár a legtöbb embernek az Elemi ösztön című filmről elsőként Sharon Stone villantása ugrik be, és csak utána Michael Douglas alakítása, az vitathatatlan, hogy mindkét színészre szükség volt, hogy a világ legismertebb erotikus filmthrillerét hozzák össze. Egy gyilkossági nyomozás, két vágyaktól hajtott vonzó szereplő, és legalább három felszakadó múltbéli trauma, ennél több nem kellett hozzá, hogy a csúcsra repítsék az izgalmat és a filmélményt. Az Elemi ösztön azonban nem csak egy olyan film, ami a testi gyönyörök előtt hódol, hanem egy kőkemény krimi is, aminek a végén nem biztos, hogy az igazság fog győzedelmeskedni.

Tőzsdecápák (1987)

A film, ami az igazi sikert és elismerést hozta el Michael Douglasnak. Ezért a filmjéért ítélték oda a színésznek a legjobb férfi főszerepért járó Oscar-szobrocskát. Bár előtte producerként már Oscar-díjat nyert a Száll a kakukk fészkére című filmjéért, teljesen más élmény volt számára színészként is felérni a csúcsra. Ebben a dörzsölt bankárokról és tőzsdeügynökökről szóló filmben Douglas egy Gekko nevű gátlástalan üzletembert játszik, aki bármit megtenne azért, hogy gazdag és sikeres legyen. Az etikátlan módszerei felveszik a versenyt a Wall Street nagyágyúival is.