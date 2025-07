Változást jelentettek be P. Diddy ügyében: így alakul a további menetrend

P. Diddy ügyében július 2-án született meg a döntés, ami a következőképpen alakult. 3 vádpontban: P. Diddy bűnszervezetben való részvételben, Cassie Ventura szexuális kizsákmányolása és „Jane” - aki anonim kívánt maradni, de azt tudni, hogy 2021 és 2024 között járt többször is Combsszal - szexuális kizsákmányolása ügyében ártatlan. 2 vádpontban: Cassie Ventura és mások prostitúciós célú szállítása és „Jane” és mások prostitúciós célú szállítása ügyében bűnös. A bíró az óvadék elleni szabadlábra helyezést elutasította, az ítélethirdetést pedig október 3-ra tűzték ki, ami azonban változhat.

Szeptember 22-én hirdethetnek ítéletet P. Diddy ügyében

A jogi képviselők megállapodása értelmében új időpontra, szeptember 22-re tűzték ki Sean "Diddy" Combs ítélethirdetését, miután a rapper két hónapos tárgyalássorozat után továbbra is előzetes letartóztatásban marad. A bíróság korábban október 3-i időpontot jelölt ki, de az új egyezség értelmében a döntés tizenegy nappal korábban születhet meg. P. Diddy ítélethozatalának időpontját egy ma benyújtott bírósági levél rögzíti, amelyben Marc Agnifilo, a vádlott ügyvédje közölte: „A kormány és a Pártfogó Felügyelői Hivatal nem ellenzi ezt az ütemtervet.” Az új dokumentumok szerint a védelem és az ügyészség megállapodott az ítélet utáni indítványok időzítéséről is: a védelem július 30-ig, míg az ügyészség szeptember 12-ig nyújthatja be álláspontját. Az ítélethozatal előtti jelentést a pártfogó felügyelet augusztus 29-ig készíti el, míg a védelem kifogásait szeptember 5-ig nyújtja be.

Latolgatják, mennyit kaphat

Diddy Combs akár húsz év szabadságvesztésre is számíthat, de a jogi elemzők többsége szerint ennél enyhébb ítélet valószínű. Michael Bachner, Manhattan korábbi ügyésze szerint az ítélet valahol három-négy év körül lesz. Felvetődött az a kérdés is, Diddy újraépítheti-e a karrierjét. A jog képviselői szerint a zeneipar megbocsátóbb, mint más szakmák, így Diddy valószínűleg visszatér a színpadra.