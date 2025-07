A búcsúkoncert után jött a hír: visszatérhet a színpadra Ozzy Osbourne

Július 5-én utolsó koncertjét adta a Black Sabbath és Ozzy Osbourne. A heavy metal történetének egyik legmeghatározóbb eseményén igazi sztárparádé volt, Ozzy több szólódalt is énekelt. Most azonban azt beszélik, láthatjuk még színpadon, ha nem is a hagyományos módon.

Virtuális visszatérésre készül Ozzy Osbourne

Forrás: Getty Images North America

Alig néhány nappal Ozzy Osbourne birminghami búcsúkoncertje után felmerült a lehetőség, hogy a legendás zenész mégsem hagyja végleg maga mögött a színpadot. A Black Sabbath ugyanis a virtuális valóságban történő szereplésre vonatkozó védjegyet jegyeztetett be, ami új távlatokat nyithat a 75 éves frontember koncertjei előtt. A brit heavymetal-ikon, Ozzy Osbourne a múlt hétvégén adott különleges fellépést szülővárosában, Birmingham egyik zártkörű eseményén, amelyet sokan végső búcsúként értelmeztek. Ennek ellenére iparjogi dokumentumok tanúsága szerint a Black Sabbath már korábban megtette a szükséges lépéseket, hogy holografikus formában térhessen vissza a színpadra. A benyújtott iratok az „animáció és egyéb speciális effektek gyártása és bemutatása” jogi védelmét célozzák.

A hologramtechnológia zenei alkalmazása nem számít újdonságnak: az ABBA 2022 óta sikerrel futtatja Voyage című londoni koncertsorozatát, amelyben digitálisan újraalkotott, fiatalabb énjük jelenik meg a színpadon. A Black Sabbath – amely már húsz évvel ezelőtt is tett lépéseket a technológia irányába – most hasonló utat járhat be.

Új albumon is dolgozik

Ozzy Osbourne közeli ismerőse a napokban arról számolt be, hogy a zenész egy új albumon dolgozik. Felesége, Sharon Osbourne áprilisban egy interjúban így reagált arra a kérdésre, hogy fontolóra venné-e egy ABBA-stílusú, digitális visszatérés lehetőségét: „Persze, hogy igen. A technológia folyamatosan fejlődik. Most hihetetlen dolgokat lehet csinálni, így amit öt év múlva lehet csinálni, az még jobb lesz. Sosem tudhatod, milyen lehetőségek adódnak” – mondta.