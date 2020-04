Már egyetlen köhintés elég a boltban és mindenki fedezékben vonul, ha maszkot és kesztyűt visel a köhögő, akkor még gyanúsabb... Pedig nem kell azonnal koronavírust hallucinálni, még akkor sem, ha jobb félni, mint megijedni és igen, a boltban inkább viseljen mindenki maszkot és kesztyűt. A köhögést, orrfolyást, tüsszögést ugyanis a tavaszi allergia is okozhatja, nem csak a COVID-19. Hogyan lehet megkülönböztetni őket? A Semmelweis Egyetem közleménye alapján ezekre kell figyelni.

Csak allergia vagy annál több is?

Az allergia a legtöbb érintett esetében szénanátha formájában jelenik meg, s mivel általában a virágpor a kellemetlen tünetek kiváltója, így kora tavasztól egészen késő őszig gyötörheti az arra érzékenyeket. A tüneteket jól ismerik az évek óta allergiától szenvedők, de akinél most jelentkeznek először a panaszok, azok bizony összekeverhetik akár a koronavírussal is, mivel mindkettő a légutakat érinti és az egyik legfőbb közös jellemzőjük a köhögés. Ám míg az allergiához olyan kísérők is társulnak, mint tüsszögés, orr- torok- és szemviszketés, bedugult orr, addig a koronavírusnál ezek közül egyik sem vezető panasz. A COVID-19fertőzésre a köhögés mellett sokkal inkább jellemző a hőemelkedés vagy láz valamint a hirtelen íz- és szagvesztés. Ez utóbbi az allergia kapcsán is kialakulhat, de nem váratlanul és nem teljes mértékben, azaz legtöbbször a szénanátha esetében nem szűnik meg, csak csökken a szagok és ízek érzékelése.

Mit tehetünk otthon?

Az orvosi rendelőket mindenki igyekszik kerülni mostanság, ráadásul a járványügyi helyzet miatt az allergiaszűrések is szünetelnek, de akkor mit lehet csinálni? Az allergia tüneteit észlelve nyugodtan lehet alkalmazni a vény nélkül kapható allergiakészítményeket, ezek hatása ugyanis már néhány nap után érezhető, s így hamar kiderülhet, hogy csak ez okozza a panaszokat vagy valami egyéb betegségre is gondolni kell. Aki már ismert túlérzékenységben szenved és vényköteles gyógyszert szokott felírni neki az orvos, annak sem kell tartania attól, hogy miképp kapja meg a receptet, mert személyes találkozás nélkül, e-recept formában is felírhatja a háziorvos a készítményt, amelyet bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani. Pánikra tehát semmi ok!