A helyes szájhigiénia nem csupán most, a karantén idején fontos! A fogaink karbantartása alapjaiban meghatározza nem csak a közérzetünket, de az egészségi állapotunkat is, mivel a fog- és szájproblémák komoly, az egész szervezetünkre kiható betegségek gócpontjai lehetnek.

A karantén alatt azonban érdemes még a szokásosnál is jobban odafigyelni a fogainkra, hiszen a vírus terjedésének megfékezése miatt a fogászati ellátás csak nagyon korlátozott módon vehető most igénybe. Így jobban járunk, ha megelőzzük a bajt, s el sem jutunk a fogorvoshoz.



Fogmosás napi kétszer

A legfontosabb a rendszeres fogmosás! Bár a karantén alatt a legtöbb embernél a napi rutin teljesen átalakult, ne feledkezzünk meg a reggeli és esti fogmosásról. Nagyon sok embernél a reggeli fogápolás volt az utolsó mozzanat, mielőtt kilépett a lakásból, most azonban, hogy senki nem megy sehova, s nem kell üde lehelettel az utcára penderülni, talán a feledés homályába is veszett ez a megszokás. Pedig ez nagy hiba! Alakíts ki új rutint a „maradjotthon" idejére,s ha kell, ütemezd át a reggeli fogmosást, akár az ébredést követő időszakra. Ha mégis inkább maradnál az étkezés utáni fogápolásnál, akkor viszont mindenképpen figyelj oda arra, hogy a reggeli kifli elmajszolása és a fogmosás között teljen el 30 perc, különben a dörzsölés akár károsíthatja is a zománcot.

Elektromos vagy kézi?

Az örök kérdés, hogy mégis mivel mossunk fogat? Azon kívül persze, hogy fogkefével. Mert ebből is van millió féle és fajta: kézi és elektromos, lágy, közepes és kemény sörtéjű, műanyag és természetes szálú, csak győzzünk válogatni. Ezekre a kérdésekre nincs egyértelmű és határozott felelet, ugyanis a választás attól függ, ki milyen szájhigiéniás problémával küzd. Ahány száj és fog, annyi megoldás. Általánosságban annyit azért érdemes tudni, hogy a legtöbb szakember a közepes erősségű fogkeféket ajánlja, mivel a túl erős dörzsölés károsíthatja az ínyszövetet valamint a fogzománcot, míg a túl puha sörték nem megfelelő fogmosási technika mellett nem elég hatékonyak a tisztításban.

A kézi fogkefék ugyanolyan jól el tudják látni a feladatukat, mint gépi társaik, a különbség, hogy míg az előzőnél neked kell odafigyelned, hogy milyen mozdulatokkal tisztítod a fogaidat – és nagyon precízen, alaposan kell fogat mosni -, addig az elektromos fogkefe elvégzi helyetted magát a mozdulatsort. A kézi fogkefés fogmosás legalább 4 percig kell, hogy tartson, az elektromos fogkefével ez az idő 3 percre csökken.

Fogkrém, szájvíz, kiegészítők – avagy a bőség zavara

Ha úgy érzed, hogy már a fogkefeválasztásba is belegabalyodtál, akkor a fogkrémek, szájvizek és fogselymek világa maga lesz a káosz. Itt sem mindegy, hogy milyen a fogaid állapota, illetve figyelni kell-e valamilyen speciális problémára. Aki átlagosan jó szájhigiéniával rendelkezik, annak egy általános, magas fluorid tartalmú fogkrém elég is. Ügyelj még rá, hogy a fogkrém édes ízét természetes xylitol adja valamint, hogy a terápiás fogkrémek általában nem elég hatékonyan tisztítanak, így azok mellé mindig kell némi kiegészítés. Nincs kisebb választék szájvizek és fogselymek tekintetében sem. Szájvízből válassz alkoholmenteset, mivel az alkohol megbontja a nyálkahártyát huzamos használat mellett, de a fogselyem és a fogköztisztító is nyugodtan helyet kaphat a napi fogápolási rutinodban, hiszen ezek azok az eszközök, amelyek segítségével a fog minden oldaláról el tudod távolítani a plakkot.

Fogselyemből a szálas változat a leghatékonyabb, ez valóban bejut a legszűkebb fogközökbe is, így inkább ezt részesítsd előnyben a klasszikus cérna forma helyett. Fogköztisztító keféből (interdentális fogkefe) pedig olyan csomagot szerezz be, amelyben több méret is megtalálható, hiszen nem mértani pontossággal ugyanakkora hézagok találhatóan a fogaid között.