A fogak tisztán tartásának kérdése nagyon banálisnak tűnik, de a fogmosás valójában elég összetett és korántsem egyszerű feladat, amiről nem lehet eleget beszélni. Rengeteg olyan tévhit és rossz berögződés él még ma is a köztudatban, amely nem hogy használ, de kifejezetten árt a fogaknak. Ráadásul időről időre jó újra felfrissíteni a tudásunkat ezen a téren, mert a napi mókuskerékben a fogmosás is egy olyan pont tud lenni, amit gyorsan le akar tudni mindenki, ez pedig a szájhigiénia romlásához vezethet. A helyes otthoni szájápolás legfontosabb kérdéseiről már írtunk korábban, most pedig a fogmosás főszereplőjét, a fogkefét vesszük górcső alá.



Hagyományos vagy modern?Arra a kérdésre, hogy elektromos vagy kézi fogkefét érdemesebb-e használni nincs egyértelmű válasz, ugyanis a megfelelő módon alkalmazva mindkét típus eredményesen használható. A fogmosásnál pedig a legfontosabb a hatékonyság, ráadásul a kézi fogkefét is ugyan úgy lehet jól használni, ahogyan elektromos társát rosszul! Arról nem is beszélve, hogy az igények sem ugyan olyanok és nem mindenki szereti, ha egy elektromos kütyü berreg a szájában, így a választás valóban nagyon szubjektív szempontok alapján is történhet. Ha mégis össze akarjuk hasonlítani a két típust, akkor a legfontosabb különbség talán az, hogy míg a hagyományos fogkefénél nagyon figyelni kell arra, hogy milyen mozdulatokkal és milyen erősséggel történik a tisztítás, addig az elektromos fogkefénél ezekkel nem kell foglalkozni, ráadásul a legújabb csodagépek számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek kész wellness élménnyé varázsolhatják az egyszerű fogmosást. Utóbbinak azonban hátránya, hogy nem csupán a beszerzési ára magas, de bizony a fenntartása (rendszeresen fejcsere, meghibásodás stb.) is több költséggel jár, mint a kézi fogkeféé. Aki megteheti és hosszabb távon is tud erre áldozni, az nyugodtan vásároljon elektromos fogkefét, nem fog csalódni, aki azonban marad a hagyományos megoldásnál, az az alábbiakra figyeljen mielőtt választ.

KülcsínA kézi fogkefék választéka hatalmas. Ezer színben pompáznak, különféle méretűek, alakúak, s ha ez még nem lenne elég, akkor a döntést bonyolítja még a sörték anyaga, keménysége és formája is. De mi a jó, milyen az ideális...? Hihetetlen, de itt is igaz, hogy az egyszerűbb jobb...



Fix, íves vagy flexibilis nyél?A reklámok már megmondták, mi mindent kell tudnia a jó fogkefének, mégsem biztos, hogy az ezerszer hallott marketingszöveggel a szakemberek is egyetértenek. Míg a tévéből azt hallani, hogy milyen jó a rugalmas vagy döntött fejű fogkefe, addig a fogorvosok szerint egyáltalán nem biztos, hogy ez a megfelelő választás, ezeket ugyanis nehezebb irányítani, pedig a kézi fogkeféknél, ahhoz hogy megfelelően tisztítsanak, igazán szükség van a precizitásra.



Kicsi, közepes, nagy fejBár a laikusok azt gondolhatják, hogy minél nagyobb a fogkefe feje, annál gyorsabban és alaposabban lehet végezni a fogmosással, az igazság az, hogy itt a fordított arányosság érvényes, azaz minél kisebb annál jobb. A hátsó fogakat ugyanis nehéz elérni egy nagyobb fejjel, így a tisztításuk a kisfejű fogkefével sokkal hatékonyabb.

Kemény, közepes, puha sörteNéhány évtizeddel ezelőtt még azt tanították mindenkinek, hogy minél keményebb sörtéjű fogkefét kell használni és minél erősebben kell dörzsölni a fogakat ahhoz, hogy igazán tiszták legyenek. Ez azonban nem csupán tévhit, de egyenesen káros is a fogak számára, sőt még az ínyt is „el lehet súrolni" az ilyen technikával, ami fognyaki kopáshoz, s ezzel együtt fogérzékenységhezvezethet. A fogkefe sörtéje ideális esetben puha – igaz, így jobban oda kell figyelni a fogmosás során, hogy valóban eltávolítsuk a lepedéket -, de aki jobban szereti a keményebb sörtéket, azok számára is maximum a médium jelölésű fogkefe ajánlatos. Nem csupán a sörték keménysége, de a szálak hosszúsága sem elhanyagolható, amikor dönteni kell. A boltok polcain találhatóak változó hosszúságú és sörteirányú darabok is, amelyek ugyan nagyon mutatósak, ám ez minden, amit tudnak, így jobb, ha a kiválasztott fogkefe sörtéi egyforma hosszúak és sűrű szövésűek.

Bár lehetnek egyéni eltérések a fogazat és a szájhigiénia állapotától függően, összességében és a nagy többség számára tehát az egyenes, fix nyelű, kis fejű és puha (esetleg közepesen kemény), egyenes sörtéjű darabok az ideálisak, ha a hagyományos fogkefék armadájából kell választani.