Margit néni és Józsi bácsi hiába tartották be az előírásokat, megfertőződtek. Az éveken át tartó szerelemnek a koronavírus vetett véget, Margit néni ugyanis belehalt a fertőzésbe.

Az idős házaspár nyolc évvel ezelőtt ünnepelte aranylakodalmát, és óriási szeretetben és boldogságban éltek balatonlellei lakásukban. Imádták unokáikat és dédunokáikat, és 58 éve elválaszthatatlanok voltak, ám a koronavírus egyik napról a másikra átírta életük forgatókönyvét - írja a Bors.

„Március huszonkettedikén vettük észre az első tüneteket édesanyámon. Később kiderült róla, hogy ő az első koronavírusos beteg Somogy megyében" – kezdte szülei történetét Huszka Tiborné Gabi, Marika néni lánya. Az idős nő lázát csak 38,5-re tudták levinni, köhögött, rázta a hideg, és nagyon gyenge volt.

A háziorvos antibiotikumot írt fel Margit néninek, valamint férjének is, aki hasonló tünetekkel küszködött. Margit nénit március 28-án szállították kórházba, és pár nap alatt annyit romlott az állapota, hogy lélegeztetőgépre került.

„Időközben apukám is annyira rosszul lett, hogy őt is kórházba kellett szállítani. Szerencsére engedélyezték, hogy egy szobába kerülhessenek az infektológiai osztályon. Hamarosan pedig megjöttek a teszteredmények, és beigazolódott, amitől nagyon féltünk: mindketten pozitívak koronavírusra. Édesanyámnak több alapbetegsége is volt, már csak bottal tudott járni, míg édesapám Parkinson-kóros" – folytatta Gabi.

Margit néni április 6-án belehalt a koronavírus okozta komplikációkba. A férjét nagyon megviselte felesége halála, Józsi bácsi emlékezetéből három nap teljesen ki is esett.

Józsi bácsi 23 nap után gyógyultan távozhatott a kórházból, ám a vírus következtében vérrögösödés alakult ki nála, így most a lánya ápolja a karantén ideje alatt. Azt nem tudni, Margit néni és Józsi bácsi hol és hogyan kaphatták el a koronavírust, ugyanis minden előírást betartottak.