Nem véletlen, hogy a Harry Potterben szereplő leghatalmasabb varázspálca is bodzafából készült, hiszen a bodza nem csak finom és illatos, a szervezetünkre is meglehetősen pozitív hatást gyakorol. Amellett, hogy köztudottan erősíti az immunrendszert, ősidők óta számtalan problémára alkalmazzák sikeresen a népi gyógyászatban. A tanulmányok azt mutatják, hogy a bodza kivonat hatékony kezelés az influenza ellen, leggyakrabban az orrfolyás és torokfájás tüneteinek a kezelésére használják, valamint segít csökkenteni a lázat, izomfájdalmakat és az influenza más tüneteit. Fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatását pedig már az indiánok is alkalmazták. Továbbá a bodza C- vitamin tartalma duplája a citrusokénak, amelyhez A-, és B- vitamin, antioxidánsok, gyümölcssavak és bioflavonoidok társulnak.

Fontos azonban, hogy a bodzavirágot megfelelő helyről szedjük! A közutak melletti bokrok szennyezettek lehetnek, ezért mindenképp a forgalomtól távol szedjük a virágokat.Csak a teljesen kinyílt, egészséges virágokat szedjük le. Ha összegyűlt legalább egy kosárnyi virág, akkor el is kezdhetjük a bodzaszörp készítését!

HozzávalókÉdesanyám receptje alapján:

25-35 db bodzavirág 3 db citrom 5 liter víz 2,5-3 kg kristálycukor 20-30 gramm citromsav

Elkészítés

A bodzavirágokat tegyük egy 5 literes edénybe, majd öntsük rá a vizet. A citromokat vékonyan felkarikázzuk, és ezt is az edénybe tesszük ázni. Lefedjük egy konyharuhával az edényt, vagy lezárjuk a befőttesüveget, a citromot és a bodzát minimum egy teljes napon át ázni hagyjuk, s közben néha-néha megkeverjük. Ezután a vizet alaposan átszűrjük, majd a kristálycukorral közepes lángon minimum 20 percig forraljuk és kevergetjük. Miután levettük a tűzhelyről az edényt, a meleg bodzaszörphöz hozzáadjuk a citromsavat. A kész szörpöt melegen üvegekbe töltjük, majd száraz dunsztban – tehát takarók, törölközők között – hagyjuk lassan, fokozatosan kihűlni.

Ízlés szerint mentes vagy savas vízzel higítjuk, ha pedig a tökéletességre törekszünk, rakjunk a pohárba egy citromkarikát és egy kevés mentalevelet.