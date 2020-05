Még százmilliókra lenne szükség, hogy a kis Noel is megkaphassa a Zolgensma génterápiát: az SMA-s kisfiú egyenlege hétfőn este 409 millió forint volt.

Bár eredetileg 700 millió forintba került volna az operáció, a járvány miatt az utóbbi hónapokban meggyengült a forint. Így benne van sajnos a pakliban, hogy a 700 millió is kevés lesz, hogy megvalósuljon a műtét.

Ölyüs Noelről 3 hónapos korában derült ki, hogy SMA-1 pozitív. A gyermek 4 hónapos kora óta kap egy gyógyszert, a Spinrazát, amely megállítja állapota romlását, azonban Zolgensma génterápia Zente után az ő életét is gyökeresen megváltoztathatja.

Bár Noelnek kétéves koráig kell megkapnia a terápiát, az idő sürgeti őket.

"Minél korábban jut hozzá, annál jobb állapotban lesz és gyorsabb lesz a felépülés" – magyarázta Fodor Hilda, Noel édesanyja.

Az adakozás a világ minden részéről érkezik, de elsősorban Magyarországról és Romániából. A koronavírus járvány miatt elmaradnak azok a rendezvények, melyeknek a bevétele sokat segített volna a családnak.

„A járvány a beavatkozást amúgy nem befolyásolná, az orvosok vállalnák a műtétet. Noelt most és a beavatkozás idején is minden vírustól meg kell óvnunk. A kezelés helyszíne még nincs meg. A Bethesda kórházzal és a bukaresti kórházzal is beszéltünk már, mindkét intézményben vállalnák a műtétet. Ehhez azonban össze kell jönnie a pénznek" – mondta az anyuka a Borsnak.