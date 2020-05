Cindy Crawford lánya édesanyja nyomdokaiba lépett, hiszen ő is modellkedéssel keresi a kenyerét, és már rengeteg rajongóra tett szert. Instagram-oldalát 5,6 millióan követik, és most mindannyian aggódnak érte, hiszen komolyan megsérült. Kaia megmutatta, hogy egy sérülés miatt be kellett gipszelni a kezét. Részleteket nem árult el arról, mi történt vele, de igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy jól van.