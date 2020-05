A napszemüveg több mint egy divatos kiegészítő, komoly feladata van, ami nem más, mint a szemünk megóvása.Az UV-sugárzás szemünkre gyakorolt káros hatásait nem jó félvállról venni, mert jelentős problémákat is okozhatnak, ha nem fordítunk rájuk kellő figyelmet. A védelemben pedig a legnagyobb segítségünk egy jól kiválasztott napszemüveg lehet.

UV-szűrőAz elvékonyodó ózonrétegnek köszönhetően - az utóbbi években - az UV-sugarak egyre nagyobb mértékben érik el az emberi szervezetet, s károsíthatják nem csupán a bőrünket, de a szemünket is. Az ultraibolya sugárzás miatt számos betegség kialakulhat, amelyek egy része látásromlással vagy akár vaksággal is járhat. Ezért az első és legfontosabb szempont a napszemüveg kiválasztásakor ne a kinézet legyen, hanem az, hogy védjen a káros UV-sugarakkal szemben.

Az UV-szűrős napszemüvegek lencséi egy színtelen védőréteget kapnak,amelynek segítségével ki tudják szűrni a nem kívánatos sugarat. Ez a réteg szabad szemmel nem látható, így ha tényleg óvni szeretnénk a szemünket, két dolgot érdemes megvizsgálni a napszemüveg megvásárlása előtt:az egyik, hogy megtalálható legyen rajta a CE matrica, amely az európai szabványoknak való megfelelősséget biztosítja, a másik pedig az UV 400 jelölés, ami garantálja, hogy a legmagasabb UV-védelmet biztosítja az eszköz a szemnek.



SzínAz olcsó, UV-szűrővel nem rendelkező napszemüvegek kifejezetten veszélyesek, hiszen ezeknél a típusoknál a lencse egy színréteget kap, ám szűrőt nem, a viselés során viszont a sötétítés miatt a pupilla kitágul, így rengeteg káros fény jut a szembe bármiféle védelem nélkül. Minél sötétebb tehát a lencse, annál inkább figyelni kell, hogy a megfelelő UV-védelemmel legyen ellátva a termék.



Méret, formaA méret és a forma bár elhanyagolhatónak tűnik a fentiek tükrében, mégsem lényegtelen, ugyanis a nagyobb lencséjű, hajlított napszemüvegek az oldalirányból érkező napsugarak ellen is védenek, így ezek viselése ajánlatosabb, mint kisebb méretű társaiké.

PolarizációA polarizált fénytől (visszavert fényt) - amely leginkább a vízpartokra, havas tájakra jellemző - a klasszikus napszemüvegek nem védenek meg, így csillogó környezetben praktikus választás a polarizált napszemüveg, amely a vízszintesen érkező sugarakat is kiszűri. Ez a tulajdonság nem függ össze az UV- védelemmel, az ilyen típusú lencsék csupán a látáskörülményeket javítják – vezetés, síelés közben, vízparton -, a napsugarak káros hatásaitól azonban nem óvnak meg, így ezeknél a szemüvegeknél is érdemes utánajárni az UV-szűrőnek.



Télen, nyáron, derűben, borúbanVégül, de nem utolsó sorban fontos megemlíteni, hogy az UV-szűrős napszemüveg, ne csupán a nyári napsütésben legyen kötelező kiegészítő, hiszen a káros sugarak télen és felhős idő esetén is eljutnak a földfelszínre, s így mind a bőrünkön, mind a szemünkön érezhetjük a hatásait, ha nem gondoskodunk a megfelelő védelemről.