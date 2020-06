A gyermekágyi melankólia, bár teljesen normális jelenség, bizonyos esetekben túllép azon a ponton, amit az anyuka vagy a család házi praktikákkal is tud orvosolni. A szülést követő hangulatváltozások legenyhébb formája a baby blues, ezt követi a szülés utáni depresszió, végül pedig a postpartum pszichozis (PPP). Baby blues esetén jól bevethető néhány kedélyjavító trükk, ám a szülés utáni depresszió és főleg a postpartum pszichozis (PPP) kezelése már orvosi segítséget igényel. De mikor haladja meg a szülés utáni szomorúság a baby blues fogalmát és mikor csap át depresszióba.



A szülés utáni depresszió tüneteiA baby blues jellemzően a szülést követő napokban jelentkezik és általában néhány hétig tart, a depresszió azonban később indul és akár hónapokig is szenvedhet tőle az édesanya. Legfőbb jellemzői a szomorúság, állandó síráskényszer, alvási nehézségek, étvágytalanság, idegesség, koncentrációzavar és közöny.

A gyermekágyi depresszióban szenvedő anyukák súlyosabb esetekben képtelenek gondoskodni akár a babáról, akár saját magukról, nem tudnak örülni a gyermeküknek, ettől pedig sokszor határtalan lelkifurdalás gyötri őket, így az sem meglepő, hogy ilyen esetekben felmerül az öngyilkosság gondolata vagy az őrülettől való félelem is.



A szülés utáni depresszió sokkal komolyabb, mint a baby blues, a megélt érzések erőteljesebbek, szélsőségesebbek, tovább tartanak, és ami a legfontosabb, nem múlnak el maguktól. A gyermekágyas szomorúság ezen fajtájának leküzdéséhez mindenképpen szakember segítségére van szükség.



Megelőzés és kezelésA friss anyukák körében tapasztalható komolyabb hangulatzavarokra biztos megelőzési módszer nem létezik, hiszen sok függ az adott kismama szociális helyzetétől, családjától, személyiségétől, ám leginkább a hormonoktól, amelyeket nem lehet jó tanácsokkal vagy egyszerű praktikákkal befolyásolni. Mégis elmondható, hogy sokat tehet az édesanya, ha a várandósság ideje alatt mentálisan is felkészül a gyermek érkezésére és valós képet alakít ki magának a szülésről valamint az azt követő időszakról. Ebben nagy segítségére lehetnek a család idősebb nőtagjai vagy a már gyermekkel rendelkező, bizalmas barátnők, akikkel érdemes beszélni a kisgyermekes lét árnyoldalairól is. Szintén segíthet az elveszettség érzését csökkenteni, ha valaki tudja támogatni a friss anyukát a napi feladatok ellátásában, hogy minél többet pihenhessen a gyermekágyas időszak alatt.



Ha a depresszió mégis eluralkodik az anyán, ne féljen segítséget kérni, mert manapság már nem tabu ez a fajta betegség,s akárcsak más esetekben, a képzett szakember itt is képes enyhíteni a problémán. Az orvos felírhat kedélyjavítót – ami mellett lehet szoptatni -, illetve egyéni és/vagy családterápiát is javasolhat a bajok mérséklésére és megoldására.



A szülés utáni depresszió nem hóbort vagy kényeskedés, hanem valódi betegség, amire érdemes figyelni, hogy a komolyabb problémáknak és az évekig elhúzódó, egész családra kiható rossz közérzetnek elejét lehessen venni.