A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő már színházi szerepeket nem vállal, de szinkronszínészként még tevékenykedett, ám a koronavírus miatt most otthon kényszerül maradni.

Nem alakul túl jól számára a 2020-as év, télen elhunyt volt férje, Zana József, akivel nagyon jóban voltak a válásuk után is. Éppen ezért Kassai Ilonát borzasztóan megviselte a halála.

A karantén számára továbbra is tart, nem hagyja el otthonát már jó ideje, azonban az utóbbi napokban rosszullét is gyötri. Olyan gyenge, hogy szinte csak feküdni tud.

„Betegeskedem. Nem vagyok jól, nagyon nem... Nem tudom mi történt, mert én nem szoktam beteg lenni, most viszont gyengének érzem magam. Először arra gondoltam, hogy megfázhattam, de mivel nem jártam sehol az utóbbi időben, ezért szerintem nem ez a probléma. Tényleg nem tudom, mi lehet, úgyhogy most pihenek, és fekszem, pár nap múlva biztosan jobban leszek!" – mesélte a Ripostnak.

Fia, Ganxsta Zolee igyekszik minden nap meglátogatni, és ebédet vinni neki. Ha pedig nem tud menni, mindig felhívja őt. Kassai Ilona azt mondja, ha a családja nem lenne, pokol lenne az élete.