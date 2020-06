Csak az áplója látogathatta Törőcsik Marit a koronavírus-járvány idején, amitől kicsit nyomott lett a művésznő hangulata. A veszélyhelyzet lezárásával azonban az ő kedve is visszatért, hiszen már találkozhat szeretteivel. Barátja, Jordán Tamás nyilatkozott arról, hogy van most a művésznő.

"Az elmúlt hetekben-hónapokban számtalanszor hívtam Marit, aggódtam érte. Szerencsére messze elkerülte őt a vírus, hiszen egy apró, festői faluban él és természetesen a széltől is óvta őt az ápolónő, aki mindig mellette van" - mondta a Ripostnak Jordán Tamás. Az utóbbi időben valóban kissé nyomott volt a hangulata, de ez nem is csoda, hiszen nem tudott találkozni a szeretteivel. Most már sokkal jobb a kedve és visszatért a humora is. Szerintem ez annak köszönhető, hogy a napokban meglátogatta őt a lánya és a veje. Néhány napon belül magam is tervezem, hogy beköszönök hozzá, hiszen nagyon hiányoznak a beszélgetéseink, amikből mindig tanulok valamit" - tette hozzá a színész.