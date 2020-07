A szervezetünkben 7 fő csakra, azaz energiákat felvevő és leadó pont található, amelyek más-más területekért, testrészekért, szervekért felelősek. Amennyiben jól működnek, úgy az a testi-lelki egészségünkön is meglátszik, ám ha az egyensúly felborul és egy-egy csakra elkezd alul- vagy túlműködni, az akár komoly betegség formájában is megmutatkozhat.



A csakrák elhelyezkedéséről, színéről és főbb jellemzőiről előző írásunkban már beszéltünk, most pedig azt nézzük meg, hogy a csakrák nem megfelelő működése, milyen betegségeket okozhat.

GyökércsakraA gyökércsakra a test erőműve, betegségei pedig az életenergia rossz felhasználásával hozhatóak összefüggésbe, tehát vagy túl sok energiát adunk le vagy a meglévőeket nem használjuk fel.



A gyökércsakra nem megfelelő működését jelezheti fizikai síkon:

ürítéssel kapcsolatos gondok (hasmenés, székrekedés)

aranyér

bélgyulladás

vesebántalmak

fogakkal és ínnyel kapcsolatos betegségek

izomgörcs

hideg végtagok

reuma

depresszió

alvászavarok

Hasi vagy szex csakraA hasi csakra a termékenység illetve a férfi és női identitás, a szexuális örömök vagy örömtelenség központja, de ide tartozik a párkapcsolat megélése, a féltékenység és a kötöttségtől való félelem is.



A szexcsakra nem megfelelő működését jelezheti fizikai síkon:

szexuális zavarok

női problémák (menstruációt, méhet , petefészket érintő gondok, vaginizmus)

potenciazavarok

hólyagproblémák

prosztatabetegségek

hízás

bélproblémák

felfújódás

gombás fertőzések

étkezési zavarok

kreativitással kapcsolatos nehézségek

KöldökcsakraA köldökcsakra irányítja az érzéseket, illetve ez felelős az „én energiákért", az önmegvalósításért valamint a külső és belső csaták megvívásáért is.

A köldökcsakra nem megfelelő működését jelezheti fizikai síkon:

evési problémák

gyomorpanaszok

emésztési gondok

hasi hízás

májbetegségek

cukorbetegség

szemproblémák

epebántalmak

szégyenlősség

indulatosság

kisebbségi komplexus

hisztéria

SzívcsakraA szívcsakra a tudatosság központja és segít abban, hogy megismerjük legbensőbb valónkat, hogy átadjuk magunkat a szeretetnek, a megbocsátásnak valamint, hogy megtanuljunk adni és kapni egyaránt.

A szívcsakra nem megfelelő működését jelezheti fizikai síkon:

rák

AIDS

szívpanaszok

vérkeringéssel kapcsolatos problémák

allergia

asztma

immungyengeség

egoizmus

megkeseredettség

TorokcsakraA torokcsakra az önkifejezés, önuralom és a kommunikáció bölcsője, de ide tartozik a külső és a belső hangok meghallásának képessége is.

A torokcsakra nem megfelelő működését jelezheti fizikai síkon:

fülproblémák

torokbetegségek

köhögéses panaszok

pajzsmirigyproblémák

nyaki fájdalmak

tüdőbetegségek

sclerosis multiplex

bronchitis

lelki merevség

HomlokcsakraA homlokcsakra, más néven a harmadik szem a képzelőerőért, az intuíciókért és a víziókért felelős, amely főleg a 35-42. életév között igazán aktív, ennek hatására keresnek ilyenkor sokan más életcélokat és lépnek új utakra.



A homlokcsakra nem megfelelő működését jelezheti fizikai síkon:

fejfájás

migrén

szemet érintő betegségek (látászavar, hályogok, kötőhártya-gyulladás)

látásproblémák (rövidlátás, távollátás)

arc-, orr-, homloküreg problémák

KoronacsakraA koronacsakra a csakrarendszer legfelsőbb síkja, a teljes felszabadulás szintje, amikor megnyitjuk magunkat a bölcsesség és a belső hangok előtt, az ítélkezéseket pedig magunk mögött hagyjuk, megtapasztalva így a teljes szabadságot.



A koronacsakra nem megfelelő működését jelezheti fizikai síkon:

Parkinson-kór

Alzheimer-kór

demencia

depresszió

epilepszia

skizofrénia

szuicid hajlamok

A csakra szanszkrit eredetű szó, jelentése „kerék", amely állandó forgásával energiát vesz fel és ad le, ám ha a mozgás lelassul vagy túlságosan gyorssá válik, az egyensúly felborul, sötét és sűrű energiával telik meg, amelynek hatására a test, a lélek és az elme egyaránt megbetegedhet. A csakrák erősítésével és tisztításával megelőzhetjük a problémákat, illetve helyrebillenthetjük az egyensúlyt.