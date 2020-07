Néhány hónappal ezelőtt költözött Németországba Pintér Adrienn, Ada, aki hamarosan összeházasodik orvos kedvesével.

A szexi sztár nagyon várja már a nagy napot, amit családi és baráti körben ünnepelnek majd, Magyarországon.

Bár Ada már túl van egy házasságon, párja miatt vállalja a következőt, számára már nem olyan fontos a ceremónia.

„Tulajdonképpen az ő kedvéért megyek hozzá. Természetesen végtelenül szeretem, vele akarom leélni az életem, de én meglettem volna a papír nélkül is."

A gyerekvállalás is szóba került már a szerelmesek között és nem is kérdés, hogy 14 éves ikerfiai mellé kedvesével közös gyereket is szeretne, még akkor is, ha azzal a saját életét veszélyezteti.

"Vágyom a közös gyerekre, de közben rettegek a terhességtől, amibe, és ez nem túlzás, bele is halhatok" - mesélte Ada, aki ikerterhességei alatt Hellp-szindrómával küzdött, ami a terhességi mérgezés egyik legsúlyosabb formája, írta meg a Best magazin.