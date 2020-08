Réóta ápolják már kórházban Forgács Gábort, akinél márciusban áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak. Azóta több műtéten esett át és kemoterápiát is kapott, de még sok kezelés vár rá.

"Minden évben rendszeresen elmentem orvosi ellenőrzésre, a legutóbbin is azt mondták, minden rendben. Aztán tavasszal egyszer csak észrevettem, hogy valami nem stimmel, őszintén elmondom: véreset pisiltem. Eljöttem a kórházba, ahol közölték, nagy a baj... Áttétem is van hólyagban, mirigyekben, prosztatában. Ezeket azóta mind ki is vették már" - vallotta be a Blikknek.

Volt némi komplikáció, akkor nem volt biztos, hogy a halál elől futok, vagy a halál felé. Most még kórházban vagyok, várok arra, hogy kiderüljön, hogyan tovább, mi a következő lépés. Mindent hajlandó vagyok megtenni, mert szeretnék még élni egy darabig, de bevallom, vannak olyan pillanatok, amikor az orvosok, ápolók jobban harcolnak értem, mint én saját magamért" - folytatta.

Szerencsére azonban nagyon jó kezekben van, bár azt rosszul viseli, hogy a járványhelyzet miatt nem látogathatják a szerettei. Így nem marad más, mint a telefonos kapcsolattartás.