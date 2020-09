A depresszió manapság egyre több embert érint, mégis a legtöbben csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor már nagy a baj. Sokszor előfordul, hogy a környezetünkben lévő emberek lehangoltak, szomorúak, kedvetlenek és ennek a hátterében semmiféle betegség nem áll, éppen ezért nehéz kiszűrni a depressziós ismerősöket.

Ha azonban úgy érezzük, hogy családtagunk, barátunk, kollégánk, ismerősünk depressziós tüneteket produkál, feltétlenül nyújtsunk neki segítő kezet még akkor is, ha eleinte nem akarja elfogadni. A hatékony közbeavatkozás és baráti segítségnyújtás sok esetben akár életmentő lehet.

Összegyűjtöttük a depresszió leggyakoribb tüneteit, hogy könnyebb legyen kiszűrni a betegséget.



A depresszió tünetei:

A depresszió tünetei több területen is megjelenhetnek: érzelmi, motivációs és testi tünetek egyaránt előfordulhatnak, továbbá a viselkedés és a gondolkodás is megváltozhat.

Ha úgy érezzük, hogy egy ismerősünk, családtagunk folyamatosan lehangolt, rosszkedvű, semminek sem tud örülni, kedvetlen és nem szívesen mozdul ki otthonról, akkor tudnunk kell, hogy nagy valószínűséggel depresszióban szenved.

A depresszió a produktivitás, az aktivitás csökkenésével is járhat, ezért ha valaki energiahiányról panaszkodik, visszahúzódó lesz, halkabban beszél vagy akár suttog, netán megváltozik a testtartása, akkor is gyanakodhatunk depresszióra.

A depressziós személy egyértelműen negatívan látja önmagát, negatív önképpel rendelkezik, a múltban és a jövőben él, a jelen egyáltalán nem foglalkoztatja.

A depresszióban szenvedőknél gyakran fordulnak elő testi tünetek is: fejfájás, emésztési zavarok, kóros vagy hirtelen fogyás, alvászavar és folyamatos fáradékonyság jellemezheti őket.

A depresszió felismerése kulcsfontosságú, a segítség pedig legtöbbször a közvetlen környezetből érkezik. Ha egy depressziós beteg nem vesz tudomást az állapotáról és a környezetében élők nem veszik komolyan a tüneteit, annak akár végzetes következményei is lehetnek. A súlyos depresszióban szenvedő betegek sajnos igen gyakran, 7-15 százalékban követnek el öngyilkosságot.

A depresszió a megfelelő szakember segítségével gyógyítható betegség. Súlyosabb esetekben indokolt az irányított gyógyszeres kezelés antidepresszánsok formájában, enyhébb esetekben elegendő lehet bizonyos gyógynövényeket tartalmazó készítmények közül választani, illetve a pszichoterápiát segítségül hívni.

A legfontosabb, hogy a depressziós személyeket érzékenyen és nagyfokú empátiával kell kezelni. Sokan nem is tudják, hogy depresszióban szenvednek, így ne szembesítsük őket ezzel a ténnyel és ne diagnosztizáljunk!

A cikk megjelenését a Phytotec támogatta.