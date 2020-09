A hüvelyszárazság kortól függetlenül kialakulhat, azaz nem csak a változókorban léphet fel, hanem sajnos sok fiatalabb nő is küzdhet ezzel a problémával. Gyakran nem mernek beszélni róla, így a kezelés is elmarad. A panaszok sokszor a szexuális együttlétek során jönnek elő, ugyanis ilyenkor fájdalommal, vagy akár vérzéssel is járhat az aktus. Legtöbben ilyenkor arra gyanakodnak, hogy a vágy hiánya okozza a zavart, és erre keresik a megoldást. De a hüvelyszárazság okozhat fertőzéshez hasonló tüneteket is, ezért itt is félrecsúszhat a kezelés.

A rugalmas kollagénrostokból felépülő hüvelyfalat belülről a redőzött felszínű, többrétegű hüvelyhám borítja. A hüvelyhám váladékot termel, amelynek fontos szerepe van, hiszen ez biztosítja a hüvely síkosságát és elsődleges védelmét a fertőzésekkel szemben. A hüvelyfal állapotát és nedvességét elsősorban az ösztrogén hormon szintje határozza meg, de a szülés és bizonyos gyógyszerek vagy mechanikai behatások is befolyásolhatják. Az ösztrogénszint a hüvelyváladék mennyiségét és jellemzőit is befolyásolja, amire a hüvelyflóra állapota, a táplálkozás, a menstruáció, és akár lelki okok is hatással lehetnek.

A legtöbb nő alig tud valamit a hüvelyszárazsághoz vezető okokról, pedig fontos lenne, hogy jól informáltak legyünk a témában, mivel ez az állapot megkeserítheti a szexuális életünket, de ezen kívül más kellemetlenségeket is okozhat a mindennapok során: irritációval, égő, viszkető érzéssel, alhasi fájdalommal, vizelési problémákkal is járhat.

Nem hatásosak a házi praktikák ellene.

Házi készítésű „csodaszerek" egyáltalán nem alkalmasak a probléma kezelésére. Sőt, ezzel csak árthatunk a hüvelyflóránknak, és ez akár tovább is ronthat a helyzeten. Ugyanis a hüvelyben természetesen megtalálható baktériumok, gombák és egysejtű élőlények felelnek az egyensúly fenntartásáért. Ezek a mikrobák savas közeget biztosítanak, és egyben alakítják a váladék mennyiségét. Ha megbolygatjuk ezt, azzal sokat árthatunk minden téren a hüvelynek. Hüvelyszárazság esetén csakis a gyógyszertárakban kapható, erre speciálisan kifejlesztett készítményekkel próbálkozzunk megoldani a problémát, vagy pedig forduljunk szakemberhez!

Szexuális problémákat von maga után.

Hiába van meg a szexuális vágy, mert ha a nő hüvelyszárazsággal küzd, akkor a nedvesedés elmarad, akármennyire is érzi úgy, hogy kívánja a partnerét. Ha pedig így történik meg a nemi aktus, akkor bizony az fájdalmas lehet, és apróbb sérülések is keletkezhetnek a hüvelyfalon. A síkosító ideiglenesen megoldást jelenthet, ám hosszú távon a gyökerénél kell kezelni a problémát.

Nem csak változókorban jelentkezhet.

Tény, hogy a menopauzával az ösztrogéntermelés fokozatosan csökken, ennek következményeként a hüvelyhám is elvékonyodik, így sajnos ez automatikusan hüvelyszárazságot von maga után. De nemcsak a változókorban jelentkezhet a probléma, hanem például hormonkezelés, fogamzásgátló szedése miatt vagy szülés után, cukorbetegség, kemoterápia és sugárkezelés esetén is előfordulhat, de a stressz vagy párkapcsolati problémák is kiválthatják.

Nem érdemes arra várni, hátha elmúlik magától.

Lehetséges, hogy valóban csak átmeneti problémáról van szó, például a szülést követő időszakban. Ám éppen a szexuális életben okozott nehézségek – amelyek rossz hatással lehetnek egy nő önbecsülésére is - és a fertőzések esélyének növekedése miatt nem érdemes arra várni, míg magától elmúlik a hüvelyszárazság. A gyógyszertári készítmények alkalmazása, vagy egy szakember tanácsa hatásos segítséget jelenthet.

Nem csak az aktus közben jelentkezhetnek kellemetlen tünetek.

A szexuális együttlétek során szembetűnő, de sajnos nem csak ilyenkor okozhat kellemetlenséget a hüvelyszárazság, hanem általánosságban jelentkezhet emiatt égő, viszkető érzés, sőt vizelési problémák is. Ráadásul megnőhet a kockázata az egyéb fertőzések kialakulásának, igy például gyakrabban jelentkezhet a hólyaghurut. Ezek a tünetek még jobban megnehezíthetik a mindennapokat.