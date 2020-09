„Amikor nem pihenem ki magam, akkor sajnos durván berekedek. Az első adás napján hajnalban értem haza egy fellépésről, összesen két órát aludtam, és így az amúgy is nehéz feladat még sokkal nehezebb lett számomra" - mondta el a Ripostnak Barbi.

„Úgy döntöttem, vasárnapig pihentetem a hangom, még beszélni is csak akkor fogok, ha muszáj. Nagyon fontos számomra, hogy az eredetihez méltóan tudjam előadni, Adele-től a Someone Like You című slágerét. Nagyon nehéz dal, úgyhogy ahhoz, hogy el tudjam énekelni, mindenképpen száz százalékig helyre kell jönnöm, szóval emiatt picit izgulok, pláne, hogy így gyakorolni sem tudok (...) Sokat hallgatom, és figyelem Adele technikáját, előadásmódját, sajátosságait. Jelen helyzetben ennyit tudok tenni a produkciómért. Meditálok, sós vízzel inhalálok, mézes teát iszom, valamint torokpasztilla, lándzsás útifű, Salvus-víz – ezekkel is próbálom felgyorsítani a hangszálaim regenerálódását. Bízom abban, hogy minden a legnagyobb rendben lesz" - nyilatkozta.