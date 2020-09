Embertpróbáló időszakot tudhat maga mögött Balázs Klári, aki sorstársai érdekében döntött úgy, hogy nyilvánosság elé áll gerincsérve történetével.

„Nem szeretek a problémákról beszélni, különösen akkor nem szerettem volna, mikor az embereknek annyi bajuk van, volt. Itt a járvány, az azzal járó egészségügyi, anyagi gondok. Azonban amikor az egyik ismerősömmel beszélgettünk és mesélte, hogy négy szomszédjának is hasonló problémája van, de még orvoshoz se mernek menni, úgy éreztem, megosztom a történetem, hátha segít" – mondta a 95.8 Sláger FM-en az énekesnő, aki egy ideje halogatta a kivizsgálást. „Tulajdonképpen már régóta voltak fájdalmaim, de novembertől jött az igazán elviselhetetlen, bokámig hatoló fájdalom. Akkor már a lábamat is húztam, annyira elviselhetetlen volt, amit éreztem" – vallotta be Balázs Klári, aki végül remek orvosi kézbe került. „Megtaláltam azt az orvost, aki mellett biztonságban éreztem magam. Bizalmat szavaztam neki, bár amikor a CT után közölte, hogy meg kell műteni a gerincsérvem, frászt kaptam. Ugyanakkor megnyugtatott, hogy ha szigorúan betartom a műtét utáni előírásokat, gyógytornát, akkor minden rendben lesz" – mondta az énekesnő, aki így is tett, komolyan vette a gyógyulást. „Az első hat hetet nagyon szigorúan betartottam. Gyuri mindenben segített, támogatott, végig mellettem volt. Hat hétig tilos volt ülni, állva ettem, mozogtam, amennyit lehetett és most már egyre jobb minden. Hetente egyszer jár hozzám gyógytornász, tornázom, jól haladok. Sőt, már magassarkú is volt rajtam, hiszen volt egy fellépésünk. Igaz csak a színpadra vettem fel, az öltözőben már le is vettem és szerencsére nem fájt tőle semmim" – mesélte lelkesen a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Viktorin Tamásnak Balázs Klári.