Gömöry Zsoltot koronavírus miatt ápolják kórházban. Az Edda billentyűse elárulta, hogy van most, és azt is, hogy milyen új módszerrel ápolják.

Az Edda billentyűs-zeneszerzője koronavírus-fertőzés miatt került kórházba, és úgy tűnik, szerencsére egyre jobb az állapota.

"Hála Istennek lázam már napok óta nincsen, ami hozzájárul ahhoz, hogy sokkal jobb lett a közérzetem. Ma végzik el újra a koronavírus-tesztet, aminek az eredménye döntő lehet, illetve különböző laborvizsgálatok várnak még rám. Ezenfelül egy új, intravénás kezelést is kapok, ami vélhetően hatásos lesz. Magas dózisú antibiotikumról van szó, tíz napon át adják majd. Vár most rám egy tüdőröntgen is, hogy lássák az orvosok, milyen mértékű a javulás" - mondta a Ripostnak Gömöry Zsolt. Még nincs teljesen jól, de már enyhült a fájdalma.

A tüdőmet még érzem, és van némi izomfájdalom is, de ez az állapot már sokkal jobb, mint néhány nappal ezelőtt. Szép lassan jön vissza az étvágyam is, ami szintén bizakodásra ad okot" - árulta el. Pataky Attilával rendszeresen beszélnek egymással.