Majdnem 400 vendég érkezett a romániai Nagyvárdára egy esküvőre. Úgy tűnt, minden rendben van, csakhogy a lagzi után két nappal, éppen a nászútjuk előtt, kiderült, hogy a feleség bizony elkapta a koronavírust. A pár nem szerette volna az összes vendéget karanténba küldeni, ezért a nő csak a férjét adta meg szoros kontaktként.

Viszont az egyik orvos tudta, hogy a napokban volt az esküvőjük, és figyelmeztette kollégáját, aki a vizsgálatot végezte a nőnél. Így nem úszta meg a karantént a násznép sem, ráadásul a pár ellen eljárás indult, mivel ekkora összejövetelt eleve nem is szabadott volna most tartani Romániában.

Kiderült, hogyan volt lehetséges mégis. A vőlegény édesapja a volt Bihar megyei rendőrfőnök-helyettes. A menyegzőn pedig részt vett a rendőrség több tagja is. Így szemet hunytak a létszám felett.

Ám úgy tűnik, a következményekkel így is számolnia kell most mindenkinek. Mind a 365 ember két hét karanténba került – írta meg a Bors.