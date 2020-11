Számtalan orvostól hallotta már a most 28 éves Kerry Morris, hogy a fejében van a probléma, ezért fájdalmas a tampon felhelyezése és a szex is. Noha 13 éves kora óta extrém gyomorgörcsökkel és rendszertelen vérzéssel küzd.

Több szakértőt is felkeresett, laparoszkópos vizsgálaton is átesett, de semmit sem találtak. Az endometriózist több orvos is kizárta. Kerry még pszichológushoz is elment, de az sem segített a rajta.

Végül 2017-ben megoperálták a fiatal lányt, ekkor derült ki, mégiscsak endometriózisa van. Sajnos ennek ellenére még mindig nem oldódott meg a problémája, és állandó fájdalommal él.