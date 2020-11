A színművész vidékre költözött ezzel is minimálisra csökkentve a koronavírus fertőzésveszély lehetőségét, kékkúti házában csendben és nyugalomban él. A Best magazinnak adott interjújából kiderült, hogy Cserhalmi utókezelésekre járt, de már teljesen jól érzi magát, sőt a legutóbbi eredménye is negatív lett.

„Sok mindent kitakarítottak belőlem. Lefejezték a hasnyálmirigyet. Meg is érdemli, hogy rohadjon meg! És kipakolták az epehólyagot, az epevezetéket, a patkóbelet. Sárinak (a színész lánya – a szerk.) erről is írtam egy mulatságos történetet. Hogy milyen volt az intenzív osztályon. Mindenki tragédiát visz oda, hiszen már a neve is olyan ijesztő. Nekem ott jó volt. Azt hittem, álmodom, amikor a műtét után felébredtem. Ajándékot kaptam" – mesélte a lapnak.