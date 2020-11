Nótár Mary is elkapta a koronavírust. Sajnos az énekesnőnél nem zajlik tünetmentesen a betegség, Mary elárulta a rajongóinak, nincs jól...

Utolérte a koronavírus Nótár Maryt is, az énekesnő viszont nem tartozik azon szerencsések közé, akiken észrevétlenül megy át ez a betegség. Az énekesnőnek hőemelkedés van, nagyon fáj a háta, borzasztó gyenge, és szédül is. Szerencsére napról napra valamennyit javul az állapota, de mindenkit arra figyelmeztet, legyen nagyon óvatos.

„Sokat hezitáltam, hogy megosszam-e veletek, hogy 1 hete már a Covidos napjaimat töltöm, de fontos tudnotok, hogy tényleg valós a vírus jelenléte. Én is szkeptikus voltam eleinte a vírussal kapcsolatosan, de a családban jelenleg ketten is betegek vagyunk, nem tudni hol kaphattuk el, koncertek már jó ideje nincsenek, tehát nem is fellépésen" – írta az Instagramon.