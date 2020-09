Nemrég megírtuk, hogy Nótár Mary elképesztően lefogyott az utóbbi időben. Az énekesnő sosem volt elhízva, ám ez a néhány kiló, amivel most könnyebb lett, nagyon meglátszik rajta. Most aztán kifejezetten karcsú,ami az akkor posztolt fotóján is látszik.

Ezúttal azonban nem csak magáról, hanem egy esküvőről osztott meg képeket illetve videót az énekesnő. Mary fellépőként vett részt a különleges eseményen, és a posztjai alapján igen jó hangulatot teremtett a bulizáshoz. A fotókat illetve a videót itt tudod megtekinteni.