Alhasi görcsök, gyakori vizelési inger, szúró, égető érzés vizeléskor? Lehet, hogy felfáztál – és ha nem vigyázol, az egyszerű hólyaghurutnak akár komolyabb szövődménye is lehet.

Íme néhány természetes gyógymód, ami segíthet:

A hólyaghurutot nem a hideg, hanem a hólyagban elszaporodó baktériumok okozzák, méghozzá legtöbb esetben az E. coli nevű bélbaktériumok. Ha ezek az egyébként velünk élő baktériumok bejutnak a húgycsőbe, majd onnan a húgyhólyagba, ott gyors szaporodásnak indulva gyulladást okoznak – ez pedig igen kellemetlen tünetekkel jár. De ha időben cselekszünk, akár az antibiotikumos kezelést is elkerülhetjük.

A felfázás tünetei: gyakori vizelési inger, csípő, égő érzés vizeléskor, kellemetlen szagú, sötétebb színű vizelet, fájdalom a húgyhólyagban vagy a kismedencében.

Összegyűjtöttünk néhány hasznos, természetes gyógymódot.

Igyál sokat!

Ha felfáztál, nagyon fontos, hogy minél több szénsav- és cukormentes folyadékot, lehetőleg vizet vagy gyógyteát juttass a szervezetedbe. Minél többet iszol, annál gyorsabban tudod „kimosni" a gyulladást okozó baktériumokat a húgyutakból. Fontos, hogy amikor pisilni kell, ne tartogasd sokáig. Ha a vizeleted szalmasárga, akkor elegendő vizet ittál, ha sötétebb sárga, akkor viszont keveset.

Gyógyteákkal a felfázás ellen

A csalán, a cickafark, vagy a mezei zsúrló vízhajtó, a medveszőlő vagy a tőzegáfonya baktériumellenes hatású gyógynövények, amelyeket felfázás esetén akár tea formájában is fogyaszthatunk. Ezek a teák segítenek a tünetek enyhítésében. Fontos, hogy ne filtereset igyál, inkább forrázd le az említett gyógynövények szárított leveleit, ízesítsd a főzetet mézzel és egy kis citrommal. Ha nem szereted a gyógynövényteák ízét, fogyaszthatod ezeket szilárd (kapszula, tabletta) formában is.

Válasszuk azokat a gyógynövényeket, melyek a népi gyógyászatból ismert hatás mellett klinikai hatásvizsgálattal is rendelkeznek, illetve a belőlük készült készítmények patikában kaphatók, ellenőrzött és állandó minőségűek.

Illóolajokkal a tünetek ellen

Keverj össze egy kis olívaolajjal teafa-, szantálfa- és borókaolajat. Ezzel a kencével dörzsöld be naponta egyszer a hasad alsó részét. Ismételd meg a folyamatot négy napig.

Almaecet

Az almaecet ugyancsak segít kitisztítani a szervezetből a kórokozókat, ezért egy pohár vízhez adj hozzá két kanál ecetet, ezt idd meg egy kevés mézzel és citrommal ízesítve.

Sós ülőfürdő

Egy kád 38 fokos vízhez adj hozzá egy kiló konyhasót vagy Himalája sót, és hagyd, hogy feloldódjon. Ezek után mártózz bele, és 20-25 percig ülj benne, de ne hagyd kihűlni a vizet: ha szükséges, engedj hozzá meleget

Fokhagyma

Egyes új kutatások szerint a fokhagyma igen hatásos lehet az antibiotikum-rezisztens baktériumok ellen. Elpusztítja a vizeletben található baktériumok több mint ötven százalékát. Edd magában, de ha nem kedveled az erős ízét, akkor tabletta formájában is szedheted.

Szódabikarbóna

A szódabikarbóna segít enyhíteni a vizeléskor jelentkező égető érzést. Egy pohár vízben oldj fel egy teáskanál szódabikarbónát, ezt naponta két-három alkalommal fogyaszd.

