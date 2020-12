Szervezetünk működésében vasnak létfontosságú szerepe van. Egyrészt a vörösvértestek fontos alkotóeleme, az oxigén sejtekbe való eljutását segíti. Ezen kívül számos enzim alkotóeleme, így a szervezet energiatermelő folyamataihoz is nélkülözhetetlen. Ezért is lényeges, hogy megfelelő mennyiségű – ne túl sok, és ne túl kevés – vasat vigyünk be a szervezetünkbe, anélkül ugyanis alapvető életfunkcióink is romolhatnak.

Nézzük, melyek azok a magas vastartalmú ételek, amelyekből a táplálkozási stílusodnak megfelelően mindenképpen kell fogyasztanod!

Máj, kagyló, tojás

A vasban leggazdagabb étel a máj, ráadásul a vasat a szervezet számára legkönnyebben hasznosítható formában tartalmazza. 100 grammjában 30 mg vas található. Ha nem szereted a májat, bátran választhatod a tenger gyümölcseit is. Közülük a kagyló a leggazdagabb vasban. Jó választás lehet a tejtermék és a tojás is, ez utóbbinak 100 grammjában 1,4 mg vas található.



Ha vegetáriánus, esetleg vegán vagy, akkor azonban más opció után kell nézned! Bár nálad könnyebben kialakulhat vashiány, de ha odafigyelsz, bőven találsz olyan növényi eredetű tápanyagot, amelyből a szervezeted vashoz juthat. Igaz, a növényi eredetű élelmiszerekből rosszabbul szívódik fel a vas, ezen valamelyest javíthatunk magas C-vitamin tartalmú élelmiszerek fogyasztásával, de akár táplálékkiegészítőkkel is pótolhatod a vasat.

Búzapehely

A búzapehely és a zabpehely például magas vastartalmúak, az előbbi 100 grammjában 16 mg, az utóbbiban 4,6 mg található.

Magvak

A magok közül a tökmag magas vastartalommal rendelkezik: ha naponta egy maréknyit elfogyasztasz belőle, szinte már be is vitted a megfelelő mennyiséget. Jó választás még a vaspótláshoz a szezámmag, a pisztácia és a lenmag is.

Hüvelyesek

Ha nem fogyasztasz állati eredetű élelmiszereket, akkor érdemes minél több hüvelyest beiktatnod az étrendedbe. Amellett, hogy kiváló fehérjeforrások, a vastartalmuk is említésre méltó.

Gyümölcsök

Vastartalom tekintetében a gyümölcsök közül az aszalt szilvát, a mazsolát, az őszi- és kajszibarackot, valamint a fekete ribizlit érdemes említeni. Ezek ráadásul kiváló antioxidánsok, így mindenképpen egészséges a fogyasztásuk.



Ha a vasellátottságunk nem megfelelő, annak nem mindig a táplálkozásunk az oka, de az tény, hogy a kiegyensúlyozott étkezéssel segíthetjük elő a legjobban a szükséges napi vasbevitelt. A vegetáriánusok, vegánok és diétázók mellett az elhízottak és sportolók is veszélyeztetettek a vashiány szempontjából, így nekik az átlagosnál több vasat kell fogyasztaniuk. Azt is tudnod kell, hogy bizonyos multivitaminokból, amelyek kalciumot és magnéziumot is tartalmaznak, nehezebben szívódik fel a vas.

Ha valamely okból vashiányban szenvedsz, a táplálkozásodra való odafigyelés mellett keress jól hasznosuló vasat elegendő mennyiségben tartalmazó, biztonságos, gyógyszerminőségű vaspótlót, amelyből éppen annyi vas szívódik fel, amennyire a testednek szüksége van. Az optimális vasellátottság azért is lényeges, mert a túl sok vas ugyanolyan veszélyes lehet, mint annak hiánya.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta