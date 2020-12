Sápadt vagy és folyton levertnek, fáradtnak érzed magad? Nem segít, akármennyit is alszol vagy pihensz? A tél kezdetén sokan az időjárás-változásnak, illetve a korai sötétedésnek tudják be ezt az állapotot, pedig nem ritkán a vashiány okozza, aminek még számos más tünete is lehet.